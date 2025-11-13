Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ленобласть дополнительно выделит 145 млн рублей на льготные займы для бизнеса

Правительство Ленинградской области выделило дополнительные 145 млн рублей на льготные займы для бизнеса. Средства будут направлены в АНО «МКК Ленинградской области» для увеличения объемов микрофинансирования МСП, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что деньги будут выдаваться в рамках льготных программ. В приоритете окажутся те организации, которые создают рабочие места, внедряет новые технологии, развивают производство и оказывают социальные услуги.

По словам председателя комитета Ленобласти по развитию бизнеса Светланы Нерушай, это «не просто востребованная финансовая поддержка бизнеса, а инструмент целевого развития экономики региона».

Андрей Цедрик

