Sloplast наращивает слой

Петербургский «Завод слоистых пластиков», приобретенный в 2024 году холдингом «Р-Инвестиции» бывшего главы концерна «Россиум» Андрея Крюкова и члена совета директоров «Трансфин-М» Ивана Благодатских, начал модернизацию мощностей. В ближайшие два года на нее планируется потратить около 1,5 млрд рублей, что позволит нарастить объемы выпуска HPL-панелей (бренд Sloplast) в полтора раза — примерно до 4,5 млн кв. м в год. Запланированное увеличение объемов выглядит обоснованным с учетом текущего спроса со стороны российских потребителей, однако обозначенные перспективы вскоре могут столкнутся с рядом рисков, включая волатильность цен на сырье и усиление конкуренции от импортеров более дешевых аналогов из азиатских стран.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В 2027 году на площадке планируется ввести в эксплуатацию второй пресс стоимостью около 1 млрд рублей. Часть расходов на его покупку покроет льготный заем в размере 730 млн рублей от Фонда развития промышленности

Крупный петербургский производитель HPL-панелей «Завод слоистых пластиков» (бренд Sloplast) вложит в модернизацию мощностей около 1,5 млрд рублей. На данный момент уже завершен подготовительный этап — запуск линии пропитки бумаги стоимостью 361 млн рублей, рассказала директор по стратегическому развитию и маркетингу компании Юлия Буданова.

В 2027 году на площадке планируется ввести в эксплуатацию второй пресс стоимостью около 1 млрд рублей. Часть расходов на его покупку покроет льготный заем в размере 730 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).

Госпожа Буданова полагает, что интеграция нового оборудования позволит нарастить объемы выпуска продукции в полтора раза — примерно до 4,5 млн кв. м в год. Продажи HPL-панелей, по словам представителя компании, соответствуют объемам выпуска.

Декоративный бумажно-слоистый пластик (HPL) получают путем прессования бумаги, пропитанной термореактивными смолами, при высоких давлении и температуре. Сырье компания производит на собственных площадках в Петербурге и Ленобласти.

Основное применение HPL-панелям находят во внутренней отделке транспорта (железная дорога, метро, судостроение), внутренней и внешней отделке зданий и выпуске мебели. В планах — усилить присутствие в детских и образовательных центрах, медицинских объектах, рекреационных комплексах.

По собственным данным Sloplast, объем российского рынка отделочных материалов оценивается в 3 трлн рублей, при этом доля HPL составляет менее 1%. В перспективе оборот HPL-пластиков в РФ может значительно вырасти за счет импортозамещения. Учитывая объемы производства у конкурентов (Самарский завод слоистых пластиков, завод «Лемарк» в Солнечногорске и другие) доля Sloplast на российском рынке составляет 30−35%, указывает госпожа Буданова.

Петербургский «Завод слоистых пластиков» (ЗСП) сменил владельца полтора года назад. Владельцем трех юрлиц (ООО «Завод слоистых пластиков», ООО «Дизайнинвест» и ООО «Инновационные технологии») стал холдинг «Р-Инвестиции» бывшего главы концерна «Россиум» Андрея Крюкова и члена совета директоров «Трансфин-М» (владеет железнодорожным оператором «Атлант») Ивана Благодатских. До сделки собственником актива был бизнесмен Дмитрий Зайцев.

По мнению управляющего партнера дизайн-бюро Buro2050 Виолетты Маслиевой, рост интереса к HPL-панелям в России объясним и с архитектурной, и с рыночной точки зрения. Сектор общественного строительства развивается, а заказчики требуют решений с длительным сроком службы и антивандальными свойствами, которыми этот материал обладает. При этом доля HPL на рынке отделочных решений действительно остается небольшой.

Заявленная компанией доля на рынке РФ в 30–35% выглядит вполне реалистичной, говорит партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, а запланированное увеличение объемов выпуска до 4,5–5 млн кв. м — обоснованным, с учетом текущего спроса со стороны потребителей в рамках СЗФО и соседних регионов. Адекватность выбранной стратегии также подтверждается тем, что продажи компании полностью покрывают производство, а инвестиции в оборудование позволят удовлетворить растущий спрос без «перепроизводства», минимизируя складские издержки.

Несмотря на обозначенные перспективы, в ближайшие несколько лет Sloplast может столкнуться с рядом рисков, включая волатильность цен на сырье и усиление конкуренции от импортеров более дешевых аналогов из азиатских стран, рассуждает эксперт. Также не стоит исключать регуляторные барьеры, такие как ужесточение экологических стандартов и зависимость от государственных заказов в транспорте и строительстве, где возможны задержки финансирования, косвенно приводящие к срывам поставок.

