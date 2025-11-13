Рассмотрение дела о книге иноагента Вишневского отложили из-за диплома эксперта

Городской суд Санкт-Петербурга отложил на неделю рассмотрение иска городской прокуратуры о признании книги бывшего депутата городского Законодательного собрания Бориса Вишневского (признан иноагентом) «Хроники возрожденного Арканара» экстремистским материалом. Заседание перенесли из-за отсутствия в материалах дела документа об образовании одного из экспертов, передает ЗАКС.ру.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Психолого-лингвистическое исследование текста выполняли сотрудники Центра профилактики экстремизма РГПУ им. Герцена — религиовед Андрей Кузин и психолог Алексей Богачев. В суде господин Кузин заявил, что имеет дополнительное образование по направлению «судебно-лингвистическая экспертиза», однако подтверждающих документов не представил, на что обратила внимание сторона защиты. Суд обязал прокуратуру предоставить необходимые сведения и перенес рассмотрение на 20 ноября.

На заседании также допрашивали авторов экспертного заключения. Как сообщает издание, они указали на фрагменты, касающиеся РПЦ и присоединения Крыма. Господин Богачев говорил о «манипулятивных приемах» в тексте, а господин Кузин — о наличии, по его мнению, призывов, связанных с нарушением территориальной целостности РФ.

Книга была опубликована в 2015 году тиражом 1 тыс. экземпляров и представляет собой сборник статей автора за 2008–2015 годы. В случае удовлетворения иска распространение издания и его хранение с целью распространения будут запрещены.

