Осенний марафон

Прежде, чем суетиться, давайте читать

Куда все бегут, куда торопятся? Не успели оправиться от ноябрьских — уже все магазины завалены мишурой и елочными игрушками, по телевизору наперегонки крутят «Иронию судьбы, или С легким паром». Ну, правительство с Госдумой, понятно, им бюджет на три года вперед надо успеть принять. Там много работы. Ну, автомобилисты торопятся купить себе в подарок машину до введения новых правил утильсбора. Ну, неугомонные вкладчики, что бегут в банки, почувствовав легкий подъем ставок, чтобы вскочить в последний вагон поезда стремительно дешевеющих депозитов.

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Остальным к чему суетиться? Конечно, до Нового года еще больше месяца, а номера в отелях на курортах уже забронированы, и билеты на январские самолеты все раскуплены. Но все-таки есть же еще время осмотреться, привести в порядок тело, походить на фитнес, подготовить печень к поглощению оливье под шампанское. Есть время просчитать доходы и планы по расходам не только на новогодье, но и на весь грядущий год. Почитать умные книги, финансовую аналитику, чтобы выбрать новые ориентиры для вложений капиталов (если таковые останутся после праздников). Давайте не спешить.

Михаил Малыхин

