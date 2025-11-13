Бюджет в поисках бюджета

В конце октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Баланс бюджета с умеренным дефицитом предлагается свести за счет повышения налогов и внутренних заимствований, ограничения расходов и роста ненефтегазовых доходов. Главные приоритеты расходов, как прежде, оборона и социальная сфера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Бюджет — это такой политический, я бы сказал, не только финансовый, но и политический документ, когда должна быть консолидация по тем важнейшим направлениям, куда необходимо направить ресурсы, финансы, куда необходимо направить все усилия»,— сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя 22 октября проект бюджета на рассмотрение Госдуме.

Как ранее уже писал “Ъ”, бюджет верстался исходя из непростых внешних условий: сохранение санкций, фактически не растущий импорт ($294 млрд после $291 млрд в этом году), слабое увеличение экспорта ($434 млрд после $415 млрд), незначительное повышение прогнозной цены российской нефти ($59 за баррель после $58), охлаждение экономики при высокой ключевой ставке. В сентябре Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту ВВП России в этом году до 1% с 2,5% (в апрельской версии). Глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в правительстве, пообещал рост ВВП в 2026 году на уровне 1,3% (он и заложен в параметры будущего бюджета), посетовав на высокую инфляцию. На нее же жаловалась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, обосновывая рекордно высокую ставку и медленное ее снижение, глава ЦБ пояснила: «Если измерять инфляцию в годовом выражении, за последние 12 месяцев, то она снизилась более чем с 10% на пике в марте до 8% в сентябре. Но в этих 8% “сидит” высокая инфляция конца прошлого года». По ее словам, снижать ключевую ставку резко для оживления экономики нет возможности еще и потому, что высоки инфляционные ожидания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Другой проблемой экономики она назвала аномальную ситуацию на рынке труда, когда рекордно низкая безработица переросла в дефицит кадров, сделав рынок труда «жестким», где рост зарплат не соответствует росту производительности труда. «Высокая ключевая ставка способствует более умеренному росту спроса и снижению ожесточенной конкуренции за дефицитные ресурсы в экономике,— полагает госпожа Набиуллина.— Без этого издержки предприятий будут непрерывно расти безо всякой пользы для них самих, для работников, для экономики в целом».

Комментируя снижение ключевой ставки 28 октября на 0,5 п. п., до 16,5%, она предположила, что сейчас экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса: «Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос». На ее взгляд, «выход из перегрева» произойдет в первом полугодии 2026 года, после чего ВВП вернется к медленному росту. Судя по проекту федерального бюджета, рост ВВП в 2027 году составит 2,8%, а в 2028-м — 2,5%, а целевой уровень инфляции ЦБ в 4% будет достигнут уже в 2026 году.

Согласно проекту правительства, все три года бюджет останется дефицитным: доходы федерального бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн руб., в 2027-м — 42,9 трлн руб., в 2028 году — 45,9 трлн руб. Расходы в 2026 году запланированы на уровне 44,1 трлн руб., в 2027-м — 46,1 трлн руб., а в 2028 году — 49,4 трлн руб. Дефицит бюджета в 2026 году — на уровне 1,6% ВВП, в 2027-м и 2028-м снизится до 1,2–1,3% ВВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Покрывать дефицит бюджета планируется за счет средств ФНБ, внешних и внутренних заимствований. Кроме того, запланировано повышение налогов, которое прописано в отдельном законопроекте, также принятом 22 октября Госдумой в первом чтении. Поправки к налоговому законодательству в 2026 году должны добавить бюджету дополнительные 1,7 трлн руб. Основную часть принесут изменения по НДС — 1,4 трлн руб. (повышение ставки налога с 20% до 22% добавит 1,2 трлн руб., снижение порога для уплаты НДС малым бизнесом — 200 млрд руб.). Еще 78 млрд руб.— налог на игорный бизнес, повышающий фискальную нагрузку на букмекеров, 66 млрд руб.— увеличение акцизов на алкоголь, табак и сладкую газировку.

Представляя проект федерального бюджета в Госдуме, Антон Силуанов назвал три приоритета его расходов: выполнение соцобязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом национальных целей развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Наибольшие государственные траты в 2026 году запланированы на национальную оборону — 12,9 трлн руб. Это 29% всех расходов бюджета (еще 3,9 трлн руб., или 9% всех трат, зарезервированы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»). «Направим средства на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры, повышение безопасности приграничных и новых регионов, включая комплектование подразделений всех наших ведомств силового блока»,— прокомментировал назначение денег министр. Вторая по объему расходов статья бюджета — «Социальная политика». На нее в 2026 году заложено 7,1 трлн руб., и это 16% всех расходов. Раздел включает индексацию зарплат врачам, учителям, медицинским и социальным работникам на 7,6%. На столько же вырастут страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам. «Это повышение объединит две индексации: по уровню инфляции и на прогнозируемый рост зарплат в 2026 году. Средний размер пенсии по старости на конец 2026 года составит 27 117 руб.»,— подчеркнул министр. Прожиточный минимум, по его словам, вырастет на 1,2 тыс. руб. и составит 18 939 руб., что позволит увеличить размер пособий и социальных выплат. На развитие экономики зарезервировано 4,8 трлн руб.— это третья по объему расходов статья, ассигнования на нее составляют 10,8% расходов. На реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства в проекте федерального бюджета заложено финансирование порядка 1,9 трлн руб.

«Бюджет сбалансирован — предусмотрены меры как по повышению устойчивости доходной базы федерального бюджета, так и меры по приоритизации расходов с концентрацией на ключевых направлениях. Особое внимание мы продолжим уделять эффективности используемых средств, когда каждый рубль бюджетных расходов привязан к конкретному результату. Такой подход к бюджетной политике будет содействовать сбалансированному и устойчивому развитию страны, обеспечивающему последовательное повышение качества жизни граждан»,— уверен Антон

Силуанов.

Во втором чтении Госдума рассмотрит проект нового бюджета 18 ноября.

Михаил Малыхин