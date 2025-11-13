Новый год — нарасхват

Январские каникулы — время, которое редко упускают привыкшие регулярно путешествовать туристы. Спрос на новогодние путешествия в этом году заметно вырос за счет удачной конфигурации выходных дней и укрепления рубля. «Деньги» выяснили, куда на длинные каникулы отправятся российские туристы и сколько им это будет стоить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Новогодние праздники — период пикового спроса на туристическом рынке. Предстоящие каникулы, похоже, не станут исключением. Аналитики OneTwoTrip увидели общий рост числа авиазаказов на 10% год к году. Аналитики Travelata.ru отмечают рост числа проданных организованных туров на 12% год к году. Совокупное количество бронирований размещения в «Островке» на праздники выросло на те же 12%, но для зарубежных направлений динамика оказалась более выраженной — плюс 30% год к году. В «Русском экспрессе» видят увеличение общего спроса сразу на 48% за год. Аналитики «Слетать.ру» заметили существенно более выраженный прирост — на 85,1% год к году.

В «Русском экспрессе» говорят, что 52,3% путешественников планируют провести в поездке саму новогоднюю ночь, 47,7% туристов рассчитывают отметить праздник дома и отправиться в путешествия уже на длинные выходные. Средняя продолжительность отдыха в этом году составляет восемь-девять дней. В «Слетать.ру» приводят схожую оценку. Средняя продолжительность путешествия не изменилась и сейчас оценивается в восемь дней, говорят в компании. Большинство новогодних бронирований туров, по данным «Русского экспресса», совершают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Источники роста

Стремление туристов продумать маршрут на новогодние праздники заранее легко объяснить: в этом году они окажутся достаточно продолжительными. Праздничные выходные в России затянутся на 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев считает, что спрос на путешествия в период новогодних праздников стимулирует сильный рубль. За счет него, по его мнению, зарубежные поездки в среднем стали для туристов доступнее. Курс ЦБ на 2 ноября был установлен на уровне 80,89 руб. за доллар и 93,38 руб. за евро. Год к году значения снизились на 17% и 11,8% соответственно.

Укрепление рубля привело даже к снижению средних чеков на отдельные направления. Например, средняя цена проданного тура в ОАЭ на новогодние праздники, по данным Travelata.ru, в этом году составляет 352,5 тыс. руб. За год цена сократилась на 1,6%. Для Таиланда аналогичное снижение составило 13,78%, до 334,61 тыс. руб. В «Русском экспрессе» все же отмечают, что средняя цена новогоднего путешествия за год все равно выросла на 10–15%. Эта динамика, впрочем, укладывается в диапазон инфляционных колебаний.

Выгодные цены на отдельных направлениях и сдержанный рост в целом обеспечивают и загрузку авиасообщения. Речь не только об увеличении числа прямых маршрутов из России в страны ближнего и дальнего зарубежья, но и об удобных стыковочных вариантах перелета. Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина называет особенностью этого сезона появление конкурентных тарифов с перелетом через китайские авиаузлы. Именно они, на ее взгляд, во многом обеспечили дополнительный спрос на азиатских направлениях, лидирующих в этом году по темпам роста спроса.

Например, интерес российских путешественников к поездкам на Мальдивы на новогодние каникулы в этом году вырос на 71,4% год к году, Таиланд показал увеличение на 41,9%, а Вьетнам вырос сразу в 6,4 раза. В туроператоре Anex также называют последний наиболее растущим в этом году новогодним направлением. Впрочем, проснувшийся к стране интерес аналитики компании во многом объясняют не стыковочными рейсами, а долгожданным запуском чартерной программы на популярные местные курорты Нячанг и Фукуок. Впечатляющим в Anex в этом году считают рост спроса и на Индонезию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Новый год под пальмой

70% запросов организованных туристов в этом году, по оценке «Русского экспресса», фокусируются на пляжных поездках. Оставшиеся 30% спроса распределяются между горнолыжными и экскурсионными направлениями. Неудивительно, что наиболее востребованное направление у организованных туристов на период новогодних каникул — Египет. В Travelata.ru его долю в структуре бронирований оценивают в 24%. Год к году значение сократилось на три процентных пункта, а средний чек покупки путевок вырос на 4,14%, до 267,52 тыс. руб.

Основной конкурент пляжного Египта в этом году — Таиланд. Аналитики Travelata.ru ставят его на второе место по объему проданных туров, а среди клиентов «Слетать.ру» страна в этом году лидирует. Она стабильно входит в число наиболее востребованных и среди самостоятельных путешественников. Например, в структуре бронирований «Островка» Таиланд сейчас — второе по популярности международное направление, уступающее лишь Белоруссии. Ночь в стране обходится туристам в среднем в 10,5 тыс. руб. Год к году это значение снизилось на 12%.

В «Слетать.ру» замечают, что в пятерку наиболее востребованных новогодних направлений также традиционно входят ОАЭ. Их долю в компании оценивают в 12,3%, замечая, что в натуральном выражении (проданных турах) продажи выросли в 2,4 раза. Растущий интерес к ОАЭ фиксируют и аналитики «Островка». Путешественников, вероятно, не смущает относительно высокая цена поездок в страну. Одна ночь здесь обходится в среднем в 27,4 тыс. руб. Год к году показатель вырос на 3%.

Родные курорты

У организованных туристов новогодние путешествия по России в этом году пользуются ограниченным спросом. В общей структуре продаж на каникулы доля таких направлений, по данным Trvaelata.ru, пока лишь 9%. За год показатель сократился в два раза. В «Островке» все же наблюдают позитивный тренд. В натуральном выражении количество бронирований размещений внутри страны выросло на 7% год к году.

В туроператоре «Алеан» считают, что спрос на новогодние путешествия по России пока на уровне прошлого года: некоторые направления показывают рост, другие — снижение. Но показатели еще могут сильно скорректироваться. Глубина бронирований новогодних путешествий по России в целом ниже, чем на зарубежных направлениях, поясняют в компании. Например, поездки в Геленджик редко планируют ранее чем за 14–30 дней до отправления. На курорте «Архыз» номера, по прогнозам «Алеана», будут выкуплены только во второй половине декабря.

В этом году 34% совершенных новогодних бронирований по России, по данным «Алеана», формируют Кавказские Минеральные Воды. На втором месте по популярности — Краснодарский край, чья доля составляет 28%. Следом идут Москва и область (8%), Крым (5%), Санкт-Петербург (4%), Калининградская и Тюменская области (по 2%). В число популярных экскурсионных направлений также входят Великий Устюг и Костромская область. Эти локации востребованы как родина Деда Мороза и Снегурочки. В этом году дополнительный спрос на путевки в Рязань обеспечивает статус города как новогодней столицы, считают в «Алеане». Еще в начале ноября предложение отелей в городе на новогоднюю ночь было ограничено. В «Островке» быстрорастущим зимним туристическим направлением в этом году считают Мурманск, куда туристы обычно приезжают смотреть северное сияние.

Средний чек при бронировании поездки по России в этом году, по данным Travelata.ru, увеличился на 21%, до 140,58 тыс. руб. В «Алеане» считают, что новогодние путешествия по стране в этом году подорожали в среднем на 10–20%. Стоимость одной проданной ночи в «Островке» оценивают в 7,7 тыс. руб. За год показатель вырос на 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Бронь наперед

Путешествия на новогодние праздники туристы традиционно стремятся планировать заранее. Ранние бронирования стартуют летом, средняя глубина продаж в этом году, согласно «Русскому экспрессу», достигает 136 дней. За год показатель вырос на 8% (на девять дней). В российских отелях скидки на ранние покупки путевок на новогодние даты, по данным «Алеана», обычно действуют до конца октября. Цена авиаперелетов ближе к датам вылета, по оценкам OneTwoTrip, может расти в среднем на 10–30%.

В Anex замечают, что цены на новогодние путешествия редко снижаются ближе к датам поездки, называя оптимальным временем бронирования осень. Опрошенные «Деньгами» участники туристического рынка не прогнозируют заметного скачка цен на поездки, но предупреждают о рисках, связанных с нехваткой подходящих вариантов, особенно если речь идет о путевках непосредственно в новогоднюю ночь или по направлениям с ограниченной емкостью.

В «Алеане» говорят, что места в турах в Великий Устюг с проживанием в гостинице «На Вотчине Деда Мороза» на каникулы быстро распродаются. Решившись на поездку сейчас, туристы могут рассматривать только варианты с проживанием в гостиницах ближайшего города. Повышенным спросом на Новый год традиционно пользуются и подмосковные отели, где запланированы выступления популярных артистов. В Москве, Санкт-Петербурге или Сочи свободные варианты можно найти практически всегда, хотя речь, вероятно, будет идти об объектах без яркой новогодней программы. Цены предугадать заранее трудно: в России большинство объектов работают по системе динамического ценообразования. Цена ночи в них может как расти, так и снижаться под давлением колебаний спроса, поясняют в «Алеане».

Александра Мерцалова