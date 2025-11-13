Осенние IPO

В октябре 2025 года на Московской бирже состоялось первое в этом году IPO девелопера «Глоракс» объемом 2,1 млрд руб. Уникальна сделка еще и тем, что в ней предусмотрена оферта на обратный выкуп. Тем не менее, как и в других подобных сделках, в первый день акции снижались в цене, в том числе из-за непростых рыночных условий. В целом лишь немногие прошедшие за последние годы первичные размещения на рынке акционерного капитала оказались успешны для инвесторов. В ноябре ожидается знаковое размещение акций ПАО ДОМ.РФ, которое обещает стать крупнейшим IPO с 2021 года.

В конце октября впервые за год на Московской бирже состоялось первичное размещений акций — IPO провел девелопер «Глоракс». В марте этого года прошло IPO «ДжетЛенд Холдинга», владеющего краудлендинговой платформой JetLend, но оно проводилось на СПБ Бирже. В ходе сбора заявок девелопер смог разместить акции на 2,1 млрд руб., то есть сделка не только стала крупнейшей в этом году, но и превысила показатель последнего размещения 2024 года на Московской бирже («Ламбумиз» — на 802 млн руб.). Вместе с тем объем размещения в 5,5–7 раз ниже лучших сделок минувшего года («Элемент» — 15 млрд руб., «Европлан» — 13,13 млрд руб., МТС-банк — 11,5 млрд руб.).

В отличие от крупнейших сделок 2023–2024 годов, активное участие в которых принимали институциональные инвесторы, нынешнее было сразу ориентировано на частников, тогда как крупные игроки большого интереса не проявляли. Для привлечения розницы в непростых рыночных условиях, в которых находился фондовый рынок в осенние месяцы, эмитент даже пошел на безотзывную оферту. По ее условиям, если через год котировки акций будут ниже цены первичного размещения (64 руб.), компания обязуется их выкупить у участников IPO с доходностью 19,5%. «Предложенная конструкция дает инвесторам дополнительный комфорт, поскольку защищает вложения от снижения цены ниже цены покупки»,— отмечает управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финам» Леонид Павликов.

Старт не задался

С первого дня торгов акции «Глоракса» начали снижаться и к моменту отправки в печать номера «Денег» ни разу не поднялись выше цены размещения. В ходе торгов 31 октября котировки опускались до 60,6 руб., на 5,3% ниже цены IPO. По итогам торгов они отыграли большую часть снижения и закрылись на отметке 63,5 руб., не дотянув до цены размещения 0,8%. В последующие дни снижение продолжилось. В эти дни весь рынок преимущественно снижался под давлением непростой геополитической ситуации в мире. Схожую динамику демонстрировало каждое второе IPO, завершившееся на Московской бирже с конца 2022 года. Чаще всего падения по итогам первого дня торгов были более существенными — на 4–10%. «Размещение ("Глоракса".— "Деньги") прошло в момент, когда рынок находился на низких уровнях и ожидалось его восстановление. Это создает потенциал для роста котировок компании»,— не скрывает оптимизма Леонид Павликов.

Высокая волатильность первого дня отражает не только влияние рыночной конъюнктуры, но и игру спекулятивного, частного капитала, участвовавшего в сделке. Такие инвесторы, в отличие от институциональных, более импульсивны и обычно входят в бумагу для получения быстрого заработка. Причем могут быстро избавляться от позиций вне зависимости от того, выросла бумага на старте торгов или нет. Именно поэтому в крупных сделках не менее половины акций организаторы стараются отдать портфельным менеджерам паевых инвестиционных фондов. Они, если участвуют в сделке, чаще всего входят в капитал на несколько лет, а не продают бумаги в первый же день, даже если размещение началось с падения котировок. Влияет на волатильность и то, насколько спрос превысил предложение,— при значительном превышении первого неудовлетворенные заявки могут впоследствии выйти на вторичный рынок, толкая котировки вверх.

Несмотря на то что в России, по статистике, уже каждый второй экономически активный россиянин имеет брокерский счет, мало кто понимает, что покупка акций на IPO более рискованна, чем приобретение уже обращающихся бумаг на вторничном рынке. Связано это в первую очередь с тем, что новым инвесторам действующие акционеры или топ-менеджмент зачастую продают историю роста, которая не всегда реализуется в полном объеме. Таким образом, по факту фундаментальных причин для роста у акций может и не быть, а с учетом того, что их в цену уже заложена часть ожиданий, они начинают переоцениваться. Эффект может усиливать общий негатив на рынке, а из-за высокой доли спекулятивного капитала от падения могут не удержаться даже фундаментально интересные и потенциально успешные истории. «Для тех инвесторов, которые хотят быстро заработать на IPO, именно текущая конъюнктура должна служить главным критерием. Растущий рынок с высокими объемами — лучшие условия для таких сделок»,— считает портфельный управляющий General Invest Татьяна Симонова.

Компании, проведшие IPO в 2022–2025 годах, чьи акции подешевели по итогам трех кварталов текущего года Выйти из полноэкранного режима Эмитент Тикер Цена размещения (руб.) Мин цена (руб.) Макс цена (руб.) Цена на 30.09.2025 (руб.) Изм. от цены размещения (%) Изм. от начала года (%) ВУШ WUSH 185,0 93,2 242,9 102,1 -45 -41 Genetico GECO 17,9 24,0 35,0 24,7 38 -8 Astra ASTR 333,0 285,8 537,8 309,2 -7 -34 Henderson HNFG 675,0 502,6 747,0 519,8 -23 -15 ЮГК UGLD 0,6 0,5 0,9 0,6 5 -23 Совкомбанк SVCB 11,5 12,1 19,0 12,6 10 -11 «Делимобиль» DELI 265,0 105,0 229,0 109,4 -59 -50 «Диасофт» DIAS 4500,0 1962,0 4750,0 2078,5 -54 -51 КЛВЗ KLVZ 9,5 3,0 4,7 3,1 -67 -18 «Европлан» LEAS 875,0 500,5 844,0 514,0 -41 -28 МТС Банк MBNK 2500,0 1123,0 1715,0 1233,5 -51 -6 «Ива» IVAT 300,0 116,2 238,8 167,6 -44 -16 «Элемент» ELMT 0,2 0,1 0,2 0,1 -44 -12 «ВиРу» VSEH 200,0 62,3 115,0 67,0 -66 -21 «Аренадата» DATA 95,0 95,5 174,4 99,1 4 -26 «ДжетЛенд» JETL 60,0 26,1 62,4 38,3 -36 -36 Источник: оценки ИК «Юнисервис Капитал». Открыть в новом окне

Неоднородные истории

По данным ежеквартального отчета инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», индекс IPO, отражающий динамику акций новых компаний (первичные размещения акций которых прошли в 2022–2025 годах), потерял по итогам трех кварталов текущего года 15%, опустившись до 551 пункта. За то же время индекс Московской биржи потерял лишь 7%. «Таким образом, многие "звезды", недавно зажженные на фондовом рынке, столкнулись с суровой реальностью и оказались под давлением внешних факторов, а инвестиции в IPO в 2025 году, вопреки первоначальным ожиданиям, пока не принесли желаемой доходности»,— отмечают аналитики инвестиционной компании.

Аутсайдерами рассмотренного периода, по мнению экспертов, стали акции «Диасофта», «Каршеринг Руссия» и «ВУШ Холдинга», котировки которых упали на 51%, 50% и 41% соответственно. Относительно цены размещения потери еще больше — 54%, 59% и 45%. В случае «Диасофта» аналитики «Юнисервис Капитал» обращают внимание на негативное влияние на акции замедления темпов роста выручки с 30% до 12% по итогам первого полугодия 2025 года, падения прибыли на 50% и EBITDA на 29%. Изменение дивидендной политики (выплаты сокращены с 80% до 50% от EBITDA) также не способствует росту инвестиционной привлекательности. Не порадовали инвесторов и финансовые показатели «Каршеринг Руссия» и «ВУШ Холдинга» — оба эмитента по итогам полугодия показали чистый убыток в размере 1,93 млрд руб. и 1,89 млрд руб.

Однако и среди новых компаний есть те, что смогли показать рост акций даже не в лучших рыночных условиях. В тройку лидеров роста с начала года вошли «СмартТехГрупп», «Озон Фармацевтика» и АПРИ, акции которых выросли на 25%, 21% и 20% соответственно. Относительно цены размещения последние две компании показали рост цены бумаг на 43% и 31%, а вот первый эмитент даже с учетом роста этого года «похудел» на 42%. Из упомянутых компаний стоит выделить фармацевтическую, которая, так же как и «Глоракс», размещалась в сложных рыночных условиях в октябре 2024 года, но, несмотря на это, смогла разместиться в полном объеме и впоследствии показать хороший рост цены акций. «Успех "Озон Фармацевтики" связан с грамотной стратегией развития, активным расширением бизнеса за счет развития продуктовой линейки лекарственных препаратов и выхода на новые сегменты рынка»,— считают аналитики «Юнисервис Капитал». Также значимыми факторами они считают эффективное взаимодействие с инвесторами и стабильную дивидендную политику.

В целом дивидендные выплаты — один из приятных бонусов для инвесторов, который они всегда по достоинству оценивают. Регулярные дивиденды из новых компаний, по данным «Юнисервис Капитал», платят не только «Озон Фармацевтика», но и «ЕвроТранс», «Диасофт», «Хэндерсон», «Займер», «Аренадата» и «ВИ.ру», при этом дивидендная доходность их выплат в отчетном периоде составила 1–8%. Но такие платежи не должны идти в ущерб бизнесу, так как вред от вывода свободной ликвидности может превышать положительный эффект от удовлетворенности инвесторов. «В условиях замедления экономического роста и падения спроса на многие товары и услуги приоритетом для компаний становится не выплата дивидендов, а поиск новых точек роста, уверенная стратегия развития, которая может привести к росту капитализации»,— считают аналитики.

Компании, проведшие IPO в 2022–2025 годах, чьи акции показали рост по итогам трех кварталов текущего года Выйти из полноэкранного режима Эмитент Тикер Цена размещения (руб.) Мин цена (руб.) Макс цена (руб.) Цена на 30.09.2025 (руб.) Изм. от цены размещения (%) Изм. от начала года (%) CarMoney CARM 3,2 1,4 2 1,8 -42 25 «Озон-Фарм» OZPH 35 39,2 63,7 50,1 43 21 АПРИ APRI 9,7 10,5 16,2 12,7 31 20 «Ламбумиз» LMBZ 425 402 598 477,5 12 17 «ЕвроТранс» EUTR 250 109,2 144,4 134,9 -46 13 «Промомед» PRMD 400 343,3 501 382,4 -4 8 «Займер» ZAYM 235 134,9 161,8 141,1 -40 2 МГКЛ MGKL 2,5 2,3 2,9 2,4 -4 1 Источник: оценки ИК «Юнисервис Капитал». Открыть в новом окне

Дом для инвесторов

Большее значение для рынка в целом будет иметь намеченное на вторую половину ноября первичного размещение ДОМ.РФ. Интересна сделка не только тем, что эмитент принадлежит государству, является единым институтом развития в жилищной сфере, но и своим масштабом. 20 октября гендиректор компании Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о том, что с рынка в рамках IPO намерены привлечь 15–30 млрд руб. Источники “Ъ” рассказывали о том, что размещение пройдет по верхней границе,— это делает его крупнейшим на российском рынке с 2021 года.

Однако для успешного IPO мало размера игрока, его уникального статуса и объема сделки. К более важным для инвесторов параметрам Татьяна Симонова относит перспективы бизнеса и ликвидность. Ключевой фактор, на ее взгляд, по какой цене эмитент выходит на рынок первичных размещений и есть ли дисконт. Размер дисконта определяет пространство для дальнейшего роста акций. «При негативной динамике для удачного размещения требуется дисконт к торгуемым эмитентам, например Сбербанку, который должен предложить новый эмитент»,— соглашается начальник отдела по работе с акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин.

Если цена будет адекватна рыночным ожиданиям и оценке конкурентов, то, как считает портфельный управляющий УК «Первая» Денис Обухов, размещение будет успешным и, на его взгляд, эмитент будет выглядеть привлекательно. Утвержденная 17 октября наблюдательным советом ДОМ.РФ новая дивидендная политика призвана стимулировать интерес рыночных инвесторов. Судя по ней, эмитент намерен платить акционерам на уровне 50% от чистой прибыли компании. «По нашим расчетам, дивидендная доходность по итогам 2025 года у эмитента может составить около 13% (при размещении на IPO 0,7 капитала)»,— полагает Александр Дорожкин.

Василий Синяев