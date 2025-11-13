В отпуск без виз

Развитию выездного туризма способствует не только укрепления рубля и расширение авиасообщения, но и упрощение процесса оформления поездок. Новыми безвизовыми направлениями для россиян в этом году уже стали Китай, Иордания и Мьянма. Впереди — отмены ограничений и на других направлениях. «Деньги» выяснили, сколько стоят зарубежные путешествия без лишних бюрократических формальностей.

С 8 ноября Европейская комиссия (ЕК) официально ограничила выдачу многократных шенгенских виз россиянам. «Это значит, что гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности»,— говорится в тексте очередного санкционного документа. Впрочем, совсем запретить россиянам поездки в Европу комиссары не смогли. Представитель ЕК Маркус Ламмерт пояснял, что визовая политика находится в компетенции стран союза, следовательно, каждая страна сама решает, кого и как ей к себе впускать.

Несмотря на очередные западные (теперь — и въездные) санкции, зарубежных туристических поездок у россиян становится все больше.

С января по сентябрь 2025 года граждане России совершили 14,8 млн путешествий в страны дальнего зарубежья, следует из отчетов Ассоциации туроператоров России (АТОР), составленных на базе данных Погранслужбы ФСБ.

Год к году показатель вырос на 12,9%. При этом общее число выездов россиян за рубеж с разными целями за год выросло на 6,75%, до 24 млн. Тренд, вероятно, будет оставаться позитивным: это видно уже сейчас по активности бронирований зарубежных отелей на время новогодних каникул.

Способствует росту числа туристических поездок не только укрепление рубля и появление новых вариантов авиамаршрутов, но и смягчение визовых ограничений. Если оформление документов для путешествий в страны Евросоюза для россиян становится все более сложной задачей, то во многие страны Азии и Ближнего Востока, напротив, попасть становится проще.

Одно из наиболее значимых позитивных событий для российского туристического рынка в этом году — на недавнем саммите ШОС председатель КНР Си Цзиньпин сделал широкий жест, отменив визы для въезжающих в Поднебесную россиян. С 15 сентября наши граждане могут свободно посещать страну для туристических и деловых поездок, визитов к друзьям, родственникам и проч. Находиться в Китае при этом можно до 30 дней. Решение носит временный характер — пока оно будет действовать до 14 сентября 2026 года. Впоследствии может быть принято решение о продлении условий.

Китай — одно из наиболее востребованных направлений у российских туристов в последние годы. В январе—сентябре 2025 года поток россиян в страну, по оценке АТОР, составил 1,72 млн человек, прибавив за год 26,6%. Решение об отмене визовых ограничений, согласно OneTwoTrip, еще по итогам сентября привело к 50-процентному росту спроса на путешествия в страну. В «Островке» говорят, что бронирований размещения в Китае на новогодние праздники в этом году стало в два раза больше, чем в прошлом. Это легко объяснить относительной доступностью таких поездок. Билеты и размещение в Китае остаются относительно доступными для россиян. Согласно поисковой выдаче «Авиасейлс», самый бюджетный вариант перелета из Москвы в Пекин и обратно на 1–15 декабря обойдется в 30,75 тыс. руб., предполагая одну пересадку. Самый дешевый прямой перелет на те же даты — 36,58 тыс. руб.

Впрочем, Китай не единственное зарубежное направление, куда поездки в этом году стали проще. С 13 декабря безвизовый режим открывается еще и в Иорданию. Оставаться в стране можно будет 30 дней, но суммарно за календарный год — не более 90 дней. Путешествия сюда в целом давно не были сложными с точки зрения административных барьеров: оформить визу российские туристы могли по прибытии. Но процедура была платной, цена услуги составляла 40 иорданских динаров, что эквивалентно 4,6 тыс. руб. Иордания не входит в число наиболее востребованных у россиян направлений, но пользуется стабильным интересом. Согласно поисковой выдаче «Авиасейлс», минимальная цена перелета из Москвы в Амман и обратно составляет 46,14 тыс. руб.

Еще одной безвизовой страной для россиян в этом году стала Мьянма. Оставаться в стране, как и в случае с большинством безвизовых направлений, можно 30 дней. Перелет из Москвы в Янгон и обратно на 1–15 декабря в ноябре можно купить и за 59,15 тыс. руб. Цена семидневного экскурсионного маршрута по стране на сайте туроператора «Интурист» начинается от 97,9 тыс. руб. (без учета цены авиаперелета). Маршрут включает посещение городов Янгон и Баган, горы Попа, озера Инле и пещеры Пиндайя.

Новым безвизовым направлением для любителей пляжного отдыха в этом году стал Оман. Соответствующее соглашение вступило в силу еще летом. Минимальная цена авиабилета из Москвы в Маскат и обратно на 1–15 декабря составляет 35,6 тыс. руб. Прямой рейс обойдется в 43,41 тыс. руб.

Карта безвизовых стран для российских туристов, по всей видимости, в ближайшее время продолжит расширяться. Например, отмена ограничений, согласно заявлениям властей, обсуждается с Саудовской Аравией, Кувейтом и Бахрейном.

Александра Мерцалова