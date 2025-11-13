Смягчение на рынке труда

После аномально высокого роста реальной зарплаты в прошлом году (когда она опередила инфляцию на 9,7%) Минэкономразвития ожидает его замедления к концу 2025 года до 3,4%. По мнению главы ЦБ, нездоровая ситуация на рынке труда — с низкой безработицей и высокими темпами роста зарплат, за которыми не успевает производительность труда,— все еще препятствует оздоровлению экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

«Экономика постепенно выходит из состояния сильного перегрева прошлого года. Это происходит за счет более сдержанной по сравнению с прошлым годом динамики спроса при продолжающемся росте производственных возможностей компаний. Однако есть индикаторы, которые указывают на то, что этот процесс все еще не завершен. Прежде всего это показатели жесткости рынка труда, включая исторически низкие уровни безработицы и опережающие производительность темпы роста зарплат. Тем не менее мы фиксируем отдельные признаки снижения напряженности на рынке труда»,— заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина 24 октября, комментируя решение регулятора снизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Об исторически низком уровне безработицы (в 2,1%) еще в августе на совещании по экономическим вопросам говорил президент Владимир Путин. Эта цифра вдвое ниже «естественного уровня» (когда число рабочих мест и соискателей работы условно равно), который в прошлом десятилетии аналитики Высшей школы экономики определяли в 4%. Это означает, что рынок труда испытывает острый дефицит кадров, при котором для удержания и привлечения сотрудников работодатели должны аномально высоко поднимать зарплаты. Завлабораторией прогнозирования трудовых ресурсов ИНП РАН Андрей Коровкин оценивает сложившийся уровень безработицы как весьма негативный факт, отражающий не только дефицит рабочей силы, но и ненормальное функционирование рынка труда в целом, не обеспечивающее должный оборот рабочей силы (см. интервью).

«Низкая безработица — никто не будет спорить — это абсолютно большое благо, каждая пара рук у нас при деле, нарасхват, но вот в нашем случае низкая безработица уже переросла в дефицит кадров»,— отметила Эльвира Набиуллина, выступая 30 октября в Госдуме. «И к чему это приводит, мы тоже видим по опыту последних двух лет: ожесточенная конкуренция предприятий за работников приводит к тому, что зарплаты растут быстрее производительности труда, толкая инфляцию вверх и обесценивая те же самые зарплаты»,— добавила глава ЦБ.

«На российском рынке труда заработная плата часто не выполняет своей рыночной функции» О нетривиальной ситуации на рынке труда «Деньги» решили расспросить заведующего лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Андрея Коровкина. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заведующий лабораторией ИНП РАН; профессор кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Коровкинн.

Фото: ИНП РАН Заведующий лабораторией ИНП РАН; профессор кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Коровкинн.

Фото: ИНП РАН — Как вы оцениваете уровень безработицы в этом году? Насколько понимаю, он все еще ниже условного естественного уровня. Или естественный уровень меняется вместе с рынком? — Рынок труда, обладая определенной спецификой, тем не менее функционирует на тех же принципах, что и другие рынки экономической системы. Спрос на труд не может в точности быть равен предложению рабочей силы длительное время, поскольку такая ситуация фактически означает отсутствие изменений. Однако при этом чрезвычайно важно, чтобы величина дисбаланса не превышала определенного уровня, приводящего к возникновению кризисной ситуации. Регулирующие воздействия при этом могут осуществляться как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Не вдаваясь в детали категории естественного уровня безработицы, отмечу лишь, что последняя предполагает существование некоего естественного равновесного уровня безработицы и отсутствие циклической безработицы. По сути, это означает, что экономика находится в устойчивом состоянии, а безработица складывается из фрикционной и структурной безработицы. Вероятно, имеет право на существование и естественный уровень вакантных рабочих мест как мера порога предкризисного состояния со стороны спроса. Естественный уровень безработицы — это не универсальная экономическая константа, а величина, складывающаяся за относительно продолжительный период устойчивого развития, различающаяся для различных условий функционирования экономической системы, моделей социально-экономического развития и, вообще говоря, своя для разных стран. Сложившийся в последние годы уровень безработицы на отечественном рынке труда можно оценивать как весьма негативный факт, отражающий не только дефицит рабочей силы, но и ненормальное функционирование рынка труда в целом, не обеспечивающее должный оборот рабочей силы и взаимодействие с системой образования. Тема демографических ограничений в российской экономике и замещающей миграции весьма остро звучала еще 15 лет назад. Однако порочная идея (которая продолжает жить, но в новых формах) решить проблему дефицита рабочей силы за счет мигрантов ее не решила и привела к обострению проблем национальной безопасности и качества жизни россиян. Потеряли время. — Как, на ваш взгляд, изменится уровень безработицы в этом году и как он будет меняться далее? — Возможные изменения по сравнению с предыдущим периодом, скорее всего, будут незначительны. Предполагаемое снижение ключевой ставки ЦБ и соответствующее повышение доступности кредитов открывают возможности роста инвестиций. Вложения в новое строительство с расширением системы рабочих будут наталкиваться на дефицит рабочей силы и усиливать его, подстегивая необходимость привлечения иностранной рабочей силы и снижая и без того низкую безработицу. Вложения в модернизацию производства на основе мер научно-технической реконструкции и повышения производительности труда могут вызвать высвобождение рабочей силы, ведущее к росту безработицы и снижению остроты дефицита кадров. Ясно, что эти процессы имеют отраслевые и региональные особенности. Если будет принято решение о заметном расширении использования труда неквалифицированной рабочей силы мигрантов, возможен небольшой рост уровня безработицы. — Как оцениваете рост реальной зарплаты по экономике в этом году? Как на этот рост влияет замедление инфляции и охлаждение экономики? — Рост реальной зарплаты по экономике в этом году в значительной степени обусловлен принятием решений об индексации МРОТ и зарплат бюджетников, поскольку бизнес, конкурируя на рынке труда с государством за работника, в известной мере ориентируется на зарплатную политику государства. Что касается так называемого охлаждения экономики, а по сути — сдерживания темпов экономического роста, то в рамках такой экономической политики следует ожидать как минимум снижения темпов роста реальной зарплаты, чему также будет способствовать снижение ключевой ставки. На этом фоне не исключен и незначительный рост безработицы. Важен не сам экономический рост, а как он достигается: экстенсивным или интенсивным путем. Беседовал Михаил Малыхин

Дисбалансом на рынке труда эксперты рынка объясняли в прошлом году небывало высокий рост реальной зарплаты в 9,7% (реальная зарплата показывает превышение роста номинальной зарплаты над инфляцией). По свежим данным Росстата, номинальная среднемесячная зарплата к августу увеличилась на 12,2% к прошлому году и составила 92,9 тыс. руб. По итогам восьми месяцев номинальные зарплаты выросли на 14,4%, а реальные — на 4,4%, что заметно ниже показателей января—августа 2024 года (18,1% и 9,1% соответственно). Рост реальных зарплат в августе замедлился до 3,8% в годовом выражении после 6,6% в июле. Минэкономразвития ожидает по итогам года замедления роста реальных зарплат до 3,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Рынок труда в 2025 году показывает отрицательную динамику спроса на персонал: после взрывного роста числа вакансий в 2024 году рынок вакансий стабилизировался. А вот резюме стало больше, и это при рекордно низком проценте безработных в стране: дело в том, что резюме сейчас размещают преимущественно работающие россияне, которые ищут для себя лучшие условия найма, прежде всего по зарплате»,— комментирует ситуацию Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра SuperJob. Несмотря на снижение количества вакансий в текущем году относительно показателей прошлого года, она считает, что рынок труда в массовых сегментах остается соискательским. «Дисбаланс в пользу соискателя подтверждается и позицией работодателей: 78% из них по-прежнему характеризуют ситуацию как кадровый голод. А так как аналогов подобной ситуации в новейшей истории страны мы пока не видели, предсказать, как в дальнейшем на рынке труда будет сбалансирован спрос и предложение, практически невозможно»,— говорит госпожа Голованова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Аналитика hh.ru показывает, что сильнее всего с начала этого года российские работодатели нарастили предлагаемый доход в сфере строительства (+23%), сфере добычи сырья и области производства и сервисного обслуживания. А вот год к году сильнее всего зарплатные предложения выросли в сфере страхования (+83% в целом по РФ)»,— констатирует директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова. По ее данным, в Москве с начала года медианная зарплата достигла 102,3 тыс. руб. (+2%) год к году (+11%). Сильнее всего с начала года выросли зарплаты в сфере фитнеса и салонов красоты (+20%), в маркетинге (+20%), в общепите и туризме (+20%). «Аналитика показывает, что на 2026 год для России в целом и Москвы в частности ожидается продолжение роста заработных плат, однако его темпы, вероятно, будут умеренными»,— говорит госпожа Игнатова.

Динамика медианной предлагаемой ежемесячной зарплаты в вакансиях в Москве (тыс. руб.) Выйти из полноэкранного режима Профессиональная сфера 2025 год Динамика с начала года (%) Динамика за год Юристы 119,485 9 19 Наука, образование 88,411 4 11 Рабочий персонал 106,098 5 6 Медицина, фармацевтика 100,015 5 11 Производство, сервисное обслуживание 115,508 10 16 Автомобильный бизнес 150,000 0 7 Страхование 117,694 11 11 Стратегия, инвестиции, консалтинг 161,040 7 7 Административный персонал 87,276 1 16 Добыча сырья 113,011 13 10 Продажи, обслуживание клиентов 114,126 12 14 Сельское хозяйство 122,075 11 12 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 123,133 12 20 Строительство, недвижимость 130,000 8 8 Искусство, развлечения, массмедиа 104,479 4 16 Розничная торговля 80,000 6 14 Высший и средний менеджмент 200,000 0 3 Домашний, обслуживающий персонал 90,000 -2 9 Туризм, гостиницы, рестораны 89,874 12 20 Закупки 120,000 8 19 Финансы, бухгалтерия 120,000 6 19 Информационные технологии 138,708 2 11 Безопасность 90,000 2 13 Транспорт, логистика, перевозки 110,000 -3 4 Маркетинг, реклама, PR 120,000 9 20 Управление персоналом, тренинги 110,000 5 10 Источник: hh.ru. Открыть в новом окне

Михаил Малыхин