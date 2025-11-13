Движимость по цене недвижимости

Цены на автомобили в России опять пошли на разгон, достигнув исторически рекордного уровня и сравнявшись с ценой недвижимости. Премьер-министр Михаил Мишустин 1 ноября подписал постановление о новых правилах утилизационного сбора. Изменения вступят в силу 1 декабря. Как и почему подорожают машины в ближайшие месяцы, разбирались «Деньги».

Вместе с большинством граждан летом отдыхали в России и цены на автомобили. Но, взяв передышку и набравшись сил, цены осенью вновь рванули вверх: по подсчетам «Автостата», средняя цена новой машины в России по итогам сентября достигла исторически рекордного уровня в 3,34 млн руб. Это на 4% выше, чем в августе, и на 6% — показателя сентября прошлого года. По данным Auto.ru, только за сентябрь текущего года на 5,7% подорожал среднеразмерный кроссовер GAC GS4 (теперь средняя цена этой модели составляет 3,168 млн руб.), на 3,7% вырос в цене кроссовер Hongqi HS3 (до 3,405 млн руб.), на 3,5% — хетчбэк Solaris KRX (до 2,444 млн руб.). Почти на полтора процента подскочили цены на Lixiang L7, EXEED LX и Tenet T7.

Нынешний осенний ценовой всплеск превысил предыдущие исторические рекорды первой половины прошлого года, когда, например, в марте 2024 года средняя цена нового автомобиля достигала 3,24 млн руб. По мнению экспертов рынка, в ближайшие месяцы авто продолжат дорожать в связи с увеличением ставки утилизационного сбора. Его введение планировалось на ноябрь, но было перенесено постановлением правительства на 1 декабря.

С момента своего появления автомобиль считался роскошью. Первый отечественный «Руссо-Балт» (модель С-24/30, мощность — 24–30 л. с.) предлагался в царской России начала ХХ века за 5,5 тыс. руб., что было по тем временам огромной суммой. За нее можно было купить порядка полусотни крестьянских изб (их цена тогда составляла 100–200 руб.) или же пару-тройку уютных домов с садиком в черте Москвы. В советские времена за 5 тыс. руб., в которые оценивались «Жигули», можно было купить однокомнатную квартиру в столице, а за цену «Волги» в 10 тыс. руб.— трехкомнатную квартиру.

Развитие автопрома в России сделало личные транспортные средства в этом веке более доступными.

Например, в 2013 году трехкомнатную квартиру в Москве можно было купить по цене десятка новых автомобилей.

Тогда при средней цене иномарки в 1 млн руб. средняя трехкомнатная квартира экономкласса в новостройках Москвы стоила 10 млн руб.

Стали более доступными машины и относительно среднего заработка россиян: если в 1970-е на покупку «Жигулей» в СССР требовалось 47 среднемесячных зарплат, то в 2013 году, по подсчетам «Автостата», для приобретения новой иномарки достаточно было 34, а для приобретения отечественного автомобиля — всего 13.

Однако за последние десять лет доступность автомобиля для населения снизилась. В номинальном отношении средние цены на новый автомобиль взлетели более чем втрое — с 1,001 млн руб. в 2014 году до упомянутых выше 3,34 млн руб. нынешней осенью. В результате, по подсчетам «Автостата», для покупки новой среднестатистической иномарки сейчас нужно уже 44 среднемесячные зарплаты. Впрочем, ситуация с доступностью автомобилей отечественного производства при этом изменилась не столь драматично: на покупку автомобиля «Лада» по итогам прошлого года требовалось 16 средних зарплат (то есть всего на три зарплаты больше, чем в 2013 году).

Кстати, сейчас средняя цена нового автомобиля в России равна цене квартиры, правда, не самой большой и не в столицах.

Как подсчитали аналитики «Домклик», в сумму 3,34 млн руб. сейчас можно почти уложить покупку однокомнатной квартиры площадью порядка 35 м в новостройках Ставрополя и Коврова (3,4 млн руб.), в Орле (3,3 млн), в Ангарске и Элисте (3,1 млн), в Пскове (2,8 млн).

Утилизационное повышение

Уже с начала текущего года казалось, что рост цен на автомобили в России удалось обуздать, в какой-то момент они даже уверенно поползли вниз. По данным «Автостата», за первые четыре месяца года средневзвешенная цена на новый автомобиль снизилась на 8%, до 3,1 млн руб. А весной и летом продавцы начали баловать покупателей весьма внушительными скидками, которые в отдельных случаях могли достигать 20–30%. Например, некоторые ходовые модели Haval можно было купить с дисконтом в 17%, Chery — в 26–27%, BAIC — в 27%, а на модель Lada Niva Travel максимальная скидка достигала более 30%.

Но осенью ценовой праздник на авторынке начал сворачиваться. По мнению экспертов рынка, прежние существенные скидки были связаны прежде всего с переполненными складами импортеров, которые начали активно завозить автомобили еще осенью прошлого года. Но к нынешней осени склады изрядно опустели: по подсчетам «Автостата», если в начале года совокупные «стоки» превышали отметку в 500 тыс. машин, то сейчас они уже сжались до уровня в менее 100 тыс. единиц. Одновременно в сентябре была обнародована информация о том, что в России планируется изменить ставку утилизационного сбора на импортируемые машины, в результате чего часть из них сильно подорожает. Ранее расчет суммы утилизационного сбора зависел от объема двигателя и года выпуска ввозимого из-за рубежа легкового автомобиля. Однако теперь он предполагает учитывать такой показатель автомобиля, как мощность двигателя.

Как утилизационный сбор изменит авторынок Грядущие изменения в системе утилизационного сбора кардинально перекроят ландшафт российского автомобильного рынка. Установление коммерческого сбора для автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил затронет подавляющее большинство импортных моделей, что неизбежно отразится на кошельке конечного потребителя. По нашим оценкам, средний рост цен составит от 25% до 50% — цифры, которые заставят многих покупателей пересмотреть свои планы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Кравчук

Фото: Предоставлено «РесурсТранс» Наибольшее давление испытает сегмент среднего класса с двигателями объемом 1,8–2,5 л. Toyota, Skoda, популярные модели Kia и Hyundai — именно эти автомобили попадают в зону максимального удорожания. Покупательская активность в данном сегменте неизбежно сократится, что вынудит дилеров пересматривать маркетинговые стратегии. Отечественный автопром получит значительное конкурентное преимущество: Lada Granta, Vesta, Niva с мощностью до 122 лошадиных сил останутся в щадящем налоговом режиме. Аналогичная ситуация сложится и с базовыми версиями китайских брендов — Chery, Haval, Geely. По нашим оценкам, новый утилизационный сбор запустит масштабное перераспределение спроса в пользу более доступного транспорта. Это может кардинально изменить структуру российского автопарка, сместив акценты с комфорта и престижа в сторону практичности и экономичности. Особенно болезненным этот удар станет для среднего ценового сегмента, где концентрируется основной потребительский спрос. В таких условиях отечественный автопром, в частности Lada, получает серьезное конкурентное преимущество в силу технических характеристик: его модельный ряд не превышает установленный лимит. При этом рассчитывать на стабильность цен на отечественные автомобили не приходится. На фоне резкого подорожания импорта даже умеренное повышение цен российских машин покажется потребителю вполне оправданным. Остальной же рынок, безусловно, найдет способы адаптации. Ведущие автопроизводители, не желая терять долю, скорее всего, будут вынуждены искать легальные способы обхода новых правил. Наиболее реалистичный сценарий — появление российских спецификаций с малообъемными турбированными агрегатами. Такое решение позволит сохранить приемлемую динамику при формальном соответствии требованиям. Юлия Кравчук, заместитель генерального директора по закупкам компании «РесурсТранс»

Новый проект фискальной нагрузки предполагает кардинальное повышение ставок для автомобилей с мощностью двигателя более 160 л. с. В результате стоимость ввоза мощных автомобилей из-за границы взлетит не просто в десятки, а в сотни раз. За одну такую машину придется доплачивать в среднем 1–2 млн руб. и более. Возьмем, к примеру, такую популярную в верхнем ценовом сегменте модель, как китайская Geely Monjaro. После введения новых правил утильсбор для этой модели с двухлитровым мотором в 238 л. с. поднимется до 842 тыс. руб. А сбор на популярную японскую модель Toyota Rav4 (2,5 л, 205 л. с.) достигнет 1,97 млн руб. Любителям прокатиться на новой BMW X5 (мотор — 3 л, мощность — 490 л. с.) будет предложено заплатить в виде утильсбора уже 2,76 млн руб. Раньше же если физлицо ввозило такие машины для личного пользования (не для перепродажи), то оно платило сбор всего в 3,4 тыс. руб.

Повышение утильсбора должно было вступить в силу с 1 ноября. Однако на фоне массового недовольства правительство решило отложить его введение на месяц. Судя по всему, регулятор дал возможность ввезти часть машин по старым правилам.

Глобальное подорожание

Подорожание автомобилей в последние годы — не только российский, но и мировой тренд. Последнее десятилетие автомобили дорожают во всех странах. Например, недавно испанский портал motor.es собрал информацию по десятке самых популярных автомобилей местного рынка в 2014 и 2024 годах и пришел к выводу, что самые популярные машины в среднем выросли в цене на 68%. По данным издания, если в 2014 году средневзвешенная цена автомобиля в топ-10 испанского рынка составляла 14 236 евро, то десять лет спустя — уже 23 977 евро. Например, популярная в Испании модель Seat Ibiza в 2014 году стоила 12 720 евро, в 2024 году — 17 500 (рост 37%), французская Renault Clio оценивалась в 12 550 евро, десять лет спустя — в 17 299 евро (рост 38%).

На рост цен в мире влияет прежде всего внедрение в новых моделях новых дорогих технологий, кроме того, ужесточается и налоговое давление. «Современный автомобиль — это уже не просто средство передвижения, а высокотехнологичное устройство. Машины 2025 года несопоставимы с моделями 1990-х: они оснащены сложными системами безопасности, экологичными двигателями, электронными помощниками и элементами комфорта. Без этого набора технологий автомобиль сегодня просто не получит сертификацию для продаж. Инженерная разработка и внедрение таких решений обходятся производителям недешево, что напрямую отражается на конечной стоимости»,— поясняет Роман Скольский, руководитель автонаправления Twiga PR. Впрочем, по его мнению, покупатель уже привык к определенному уровню комфорта и, скорее всего, выберет более богатую комплектацию, которая стоит дороже базовой версии. «Кроме того, стоимость автомобилей различается в зависимости от налоговой политики конкретной страны. В ряде государств совокупные налоги и сборы, включая утилизационный, могут достигать половины стоимости новой машины»,— говорит Роман Скольский.

Перемены коснутся не всех Предлагаемые изменения касаются автомобилей, мощность которых превышает 160 л. с., с двигателем внутреннего сгорания, и 80 л. с. (по паспорту) для электромобилей и последовательных гибридов. Таким образом, изменения цены коснутся не всех. Но для автомобилей, мощность которых выше пороговых значений, повышение цен будет достаточно существенным — на 20–30%. Кирилл Малышев

Фото: Предоставлено «Рексофт Консалтинг» Если брать одни из самых популярных марок, то, например, цена Geely Monjaro (238 л. с.) увеличится на 952 тыс. руб. Сейчас по спецпредложениям салонов (с покупкой различных дополнительных услуг) ее можно приобрести примерно за 4 млн руб. Если взять пример электрокаров, то цена Zeekr 001 (223 л. с. по паспорту) вырастет на 2,166 млн руб. До предполагаемого повышения ее можно было привезти из Китая менее чем за 6 млн руб., то есть цена вырастет более чем на 35%. Изменения не должны будут коснуться машин с ДВС с мощностью двигателя менее 160 л. с. — например, Chery Tiggo, Volkswagen Polo (китайские версии) и т. д. Но при общем подорожании рынка, возможно, немного вырастут цены и на эти машины. Что можно сделать для того, чтобы машины стали дешевле? Если убрать все заградительные пошлины, то будут работать рыночные правила и найдется равновесная цена на основе спроса и предложения. Но это утопическая идея в текущих мировых отношениях. Некоторые производители не выдержат конкуренции, и будет ряд банкротств и закрытий заводов, как сейчас мы наблюдаем в отношении европейского автопрома: часть заводов закрывается, часть переходит на неполную рабочую неделю. У нас, кстати, тоже некоторые заводы переходят на четырехдневную рабочую неделю во избежание производства избыточного запаса автомобилей. Кирилл Малышев, директор практики «Стратегия продаж и маркетинга» компании «Рексофт Консалтинг»

Кстати, по доступности автомобиля в соотношении к средним зарплатам Россия находится далеко не на последнем месте. По данным свежего рейтинга «РИА Новости», из 25 стран мира, где есть собственный выпуск легковых авто, Россия с показателем 15,2 средней зарплаты граждан на покупку среднего автомобиля местного производства заняла 11-е место. Странами же с самыми доступными локальными машинами стали Япония и Франция: для приобретения машины местной марки тут понадобится в среднем 5,1 и 6,5 месячной зарплаты соответственно. Далее идут Южная Корея (7,6 месячной заработной платы), США (7,8), Малайзия (7,96). Помимо них Россию обгоняют Италия (11,6), Испания (13,66), Китай (13,69), Румыния (14,5) и Германия (14,99). 16,7 нужно в Чехии, 20,9 — в Узбекистане. В Иране же понадобится 25,5 зарплаты, 49,8 — в Тунисе, в Мексике — 50,4, в Таиланде — 77,998, во Вьетнаме — 102,3.

В связи с продолжающимся ростом цен на автомобили руководство разных стран начинает снова обсуждать идею создания «народного автомобиля». Например, руководство Евросоюза недавно объявило об инициативе Small Affordable Cars («Компактные доступные авто»), которая ставит перед собой задачу стимулировать производство в европейских странах недорогих машин. Предположительно, для выпуска доступных моделей компакт-класса в ЕС будут предлагаться особый режим сертификации, упрощенный набор систем активной безопасности, налоговые льготы.

Тема создания «народного автомобиля» время от времени поднимается и в России. Российские власти обсуждают идею создания единой национальной автомобильной платформы.

Пока, правда, конкретных решений на этот счет нет. «Платформа “народного автомобиля” должна быть простая: двигатель — до 120–130 лошадиных сил, механическая коробка передач или недорогой вариатор, обязательны шесть подушек и ESP, кондиционер и скромная мультимедиа без подписок»,— комментирует Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. По его мнению, логичным производителем «народного автомобиля» выглядит АвтоВАЗ с партнером из Азии по электронике и программному обеспечению. «Модельная линейка может начинаться с хетчбэка или седана В-класса и дополняться простым городским кросс-седаном, без панорамы и премиальной акустики, но с надежной механикой, понятным сервисом и дешевыми расходниками»,— говорит Владимир Чернов. В итоге, на его взгляд, потребитель получает честную функциональность за разумные деньги, рынок получает больше предсказуемости, а государство — устойчивый спрос без перегрева цен.

Десять автомоделей, наиболее подорожавших этой осенью Выйти из полноэкранного режима Модель Рост к сентябрю (%) Средняя цена модели (млн руб.) GAC GS4 5,7 3,168 Hongqi HS3 3,7 3,405 Solaris KRX 3,5 2,444 Solaris KRS 2,2 2,342 Lixiang L7 1,8 7,206 Lixiang L6 1,6 6,041 EXEED LX 1,4 3,173 Tenet T7 1,4 2,747 Chery Tiggo 8 Pro Max 1,2 3,606 Chery Arrizo 8 0,9 3,039 Открыть в новом окне Источник: Auto.ru.

Все выше, выше и выше

Рост цен на автомобили в России будет продолжаться, полагают эксперты рынка, и в ближайшие месяцы может подняться еще на 10–20%. «Введение дифференцированного утилизационного сбора окажет двойственное влияние на рынок,— прогнозирует Александр Горушкин, старший консультант консалтинговой компании Triada Partners.— Для сегмента до 160 л. с. сохранение прежних условий означает относительную стабильность. Цены здесь покажут умеренный рост, обусловленный инфляцией. Однако для ряда иномарок из ЕС, Японии, США и Китая с двигателем мощнее 160 л. с. последствия будут значительными: их покупка станет менее привлекательной для большинства населения».

«Первыми подорожают новые автомобили из-за рубежа, следом — локализованные автомобили, далее — вторичный рынок»,— предполагает, со своей стороны, Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой автопрокат». Сильнее всего, по его мнению, подорожают новые импортные авто с двигателями мощностью более 150 л. с. (Changan, Geely, Zeekr, Li Auto, BYD и бренды из Европы). Чуть меньше — отечественные машины («ВАЗ», Tenet Haval, BAIC, Jaecoo и «Москвич»). «То есть рост цен затронет все автомобили — как новые, так и подержанные. Это будет адаптацией рынка к растущим затратам»,— поясняет эксперт.

«Цены на новые и подержанные автомобили вырастут в среднем на 20–30%, в отдельных случаях — на сотни тысяч рублей»,— полагает Артем Москалев, сооснователь компании Ivitech (финансирование таксопарков). Например, Toyota Camry с мотором 2,5 л, на его взгляд, может подняться до 6,5 млн руб. Наибольшее подорожание ожидается у мощных иномарок и гибридов свыше 160 л. с., где утильсбор увеличится до 1,5 млн руб. Маломощные и компактные автомобили, по мнению эксперта, подорожают умеренно — примерно на 50–100 тыс. руб.

Алексей Грамматчиков