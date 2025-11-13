Лучшие из отстающих

Октябрь оказался вторым провальным месяцем для большинства финансовых инструментов в России. Худшую динамику демонстрировали акции российских компаний и паевые инвестиционные фонды (ПИФ), на них ориентированные. Небольшую прибыль принесли «золотые» ПИФы, рублевые облигации и рублевые депозиты.

ПИФы

В октябре лидирующие позиции по доходности среди различных финансовых инструментов заняли отдельные ПИФы. По оценкам «Денег», основанным на данных Investfunds, из 188 крупных розничных фондов (ОПИФы и БПИФы с активами свыше 500 млн руб.) у половины выросла цена пая. Из них лишь восемь обеспечили доход выше 3% и ни одного — более 5%.

Лучшую динамику продемонстрировали инвестиционные продукты, ориентированные на золото. По данным Investfunds, за месяц паи таких ПИФов выросли на 2,6–3,5%. До 2,3% маржи принесли пайщикам и фонды рублевых облигаций, частично компенсировав падение месяцем ранее. Лучшую динамику показали продукты, ориентированные на гособлигации. За месяц ценовой индекс гособлигаций RGBI вырос почти на 1%, индекс корпоративных облигаций RUCBCPNS — на 0,4%. Как отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров, облигации приносят около 1,25–1,5% в месяц без переоценки за счет купонного дохода.

Начало месяца не предвещало ничего хорошего инвесторам в облигации, поскольку их цены после сентябрьского решения Банка России опустить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт (п. п.), до 17%, снижались не только в сентябре, но и в первой половине октября. Разворот рынка произошел во второй половине месяца после телефонных переговоров между президентами России и США. По словам портфельного управляющего УК «Первая» Алексея Вдовина, участники рынка начали отыгрывать продолжение мирных переговоров. Однако к заседанию ЦБ 24 октября весь геополитический позитив был растерян, а США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Неожиданным для рынка стало решение ЦБ снизить ставку на 0,5 п. п., до 16,5% годовых, хотя рынок склонялся к сохранению ставки. Решение было омрачено лишь повышением прогноза ЦБ диапазона средней ставки в 2026 году с 12–13% до 13–15% годовых. В таких условиях доходности фондов денежного рынка опустились на 0,2–0,3 п. п., до 1,3–1,4%.

В аутсайдерах оказались фонды российских акций и валютных облигаций. Паи большей части этих инвестиционных продуктов просели на 4–7%. Худшую динамику среди фондов акций продемонстрировали отраслевые ПИФы, ориентированные на сырьевые компании, а также эмитенты второго и третьего эшелонов, паи которых подешевели до 5–7%. «Причины отставания сырьевых компаний — крепкий рубль, низкие цены на сырье и санкции против нефтяных компаний»,— считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

По мнению Алексея Вдовина, до конца года рублевые облигации продолжат рост даже в отсутствие снижения ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ. Этому будут способствовать надежды участников рынка на более активный цикл снижения ставки в следующем году. Прогноз УК «Первая» по ключевой ставке на конец 2026 года — 12% годовых.

С большей осторожностью управляющие высказываются относительно рынка акций. В таких инвестициях, по мнению Дмитрия Скрябина, инвесторам стоит ориентироваться на следующий год, который может принести рост цены акций компаний, ориентированных на внутренний потребительский спрос: финтех, ритейл, медицина и телекомы.

Депозиты

Доходность, сопоставимую с результатами фондов денежного рынка, показали рублевые депозиты. По данным ЦБ, в конце сентября средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков составляла 15,55% годовых, что ниже показателя месячной давности лишь на 0,15 п. п. В летние месяцы индикатор терял в среднем 1,22 п. п. в месяц. За октябрь рублевый депозит принес доход в размере 1,3%.

Ставки по банковским вкладам замедлили снижение на фоне сентябрьского решения Банка России по ключевой ставке, а также сигналов о том, что может сделать паузу в ее понижении. По словам руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, замедление темпов снижения ставок по банковским вкладам связано с опережающим и избыточным их снижением в июле—сентябре. «Обычно ставки по банковским вкладам коррелируют с динамикой годовых процентных свопов на ключевую ставку, которые сейчас находятся на уровне 15,5–15,7%. То есть банки уже заложили вероятность снижения ключевой ставки в среднесрочной перспективе»,— отмечает эксперт.

Валютные вклады оказались в октябре убыточными. Долларовые депозиты обесценили сбережения в рублях на 2,4%, вложения в евро просели на 4,1%. Это стало отражением возобновившегося укрепления рубля. По итогам месяца курс доллара снизился на 2,1 руб., до 80,80 руб./$. Курс евро за тот же период потерял более 4 руб., просев до 93,21 руб./€. Связано это было с избыточным предложением иностранной валюты от компаний. «В отчетный период были повышенные налоговые отчисления предприятий нефтегазового сектора в связи с квартальными выплатами НДД. Кроме того, инвесторы пересматривали свое отношение к рублю на фоне сохраняющегося последовательного подхода регулятора к смягчению денежно-кредитной политики»,— комментирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Аналитики не исключают роста доходности рублевых депозитов до конца года как в связи с сезонными акциями, так и корректировками прогноза ЦБ по ключевой ставке на 2026 год. О начале роста ставок уже говорят оперативные данные маркетплейса «Финуслуги»: по депозитам сроком от 3 до 36 месяцев они выросли на 0,17–0,62 п. п., до 9,9–14,53%.

По мнению Богдана Зварича, курс юаня может вырасти к концу декабря до уровня 12 руб./CNY. Это предполагает рост более чем на 6% за два месяца. «Постепенное ослабление рубля будет вызвано ростом спроса импортеров на валюту и дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики на декабрьском заседании ЦБ РФ»,— считает эксперт. Росту иностранных валют будет способствовать дефицит валюты из-за вероятного снижения притока средств от экспорта, в результате невысоких цен на нефть и из-за сокращения поставок. Владимир Евстифеев считает, что доллар может вырасти до 85–87 руб./$.

Золото

Главным разочарованием октября стало золото. По расчетам «Денег», за месяц покупка благородного металла принесла лишь доход в 1,2%, что в 12 раз ниже показателя сентября и худший результат с начала года.

8 октября цена золота на спот-рынке впервые в истории преодолела планку в $4 тыс. за тройскую унцию, прибавив с начала месяца 4,7%. На этом рост не остановился, и 20 октября котировки достигли $4,38 тыс. «Рост цены золота в начале октября был следствием сочетания ожидания снижения ставки ФРС, ослабления доллара и притока спекулятивного капитала в тематические ETF на фоне существенного роста с начала года и эффекта FOMO у инвесторов, спешащих вскочить в вагон уходящего поезда»,— полагает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.

Однако удержаться на достигнутых уровнях ценам не удалось, и уже 21 октября они опустились на 5,3%, до $4,13 тыс., что стало сильнейшим суточным падением за несколько лет. К концу месяца котировки откатились к $4 тыс., растеряв почти весь рост первых двух декад. Падение, как считает господин Клышко, стало следствием сильной перегретости рынка и желанием части инвесторов зафиксировать прибыли на фоне частичного снижения геополитической премии и стабилизации риторики ФРС. Как итог, в последнюю неделю октября из золотых фондов, по данным EPFR, был выведен рекордный объем средств — $7,5 млрд.

Участники рынка с осторожностью говорят о дальнейших перспективах золота. «После сильной волны роста наиболее вероятным в ближайшей перспективе видится сценарий боковой динамики в диапазоне примерно $4–4,4 тыс. Глобальные же цели коррекции могут быть и ниже»,— считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Она не исключает и повторного теста зоны предыдущих максимумов — $4,2–4,4 тыс. На ее взгляд, многое будет зависеть еще от монетарной политики ФРС и риторики ее представителей.

Акции

Второй месяц подряд аутсайдерами рынка стали акции российских компаний. По итогам октября индекс Мосбиржи упал почти на 6%, до 2525 пунктов, откатившись к уровням декабря 2024 года. В лидерах снижения оказались бумаги «Роснефти», «Аэрофлота» и АЛРОСА, просевшие на 7–8,8%. Акции нефтяной компании оказались под давлением объявления американских санкций. Бумаги АЛРОСА, как отмечает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева, очутились в числе аутсайдеров на фоне по-прежнему слабой конъюнктуры на рынке алмазов. Поставки алмазов в Индию в январе—августе упали на 40% по сравнению с 2024 годом. Существенных новостей в отношении «Аэрофлота» не выходило, тем не менее основной драйвер роста, связанный с улучшением геополитического фона, расширением географии полетов и потенциальным снижением расходной части в отношении эксплуатации воздушного парка, как считает аналитик, не реализовался. Поэтому цена бумаг авиаперевозчика снижалась, опережая рынок.

Лучше рынка чувствовали акции Сбербанка и «Яндекса», подорожавшие на 1,3%. Аналитики ФГ «Финам» обращают внимание на то, что в третьем квартале чистая прибыль Сбербанка составила 448,3 млрд руб. против прогнозных 224 млрд руб. «Если говорить про “Яндекс”, то компания вернула высокую маржинальность и, следовательно, высокую чистую прибыль, что дополнительно убедило инвесторов в возможности продолжения дивидендной политики “Яндекса”, которая началась совсем недавно»,— отмечают эксперты.

