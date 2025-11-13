Не роскошь, а средство передвижения

Бурный рост фитнес-индустрии постковидного периода начал замедляться. Из-за непростой экономической ситуации у игроков рынка растут издержки и падает рентабельность, но решать эти сложности путем резкого повышения цен они не рискуют. «Деньги» выяснили, сколько стоит оздоровиться в фитнес-клубе сегодня и как удобнее за это платить.

Отношение изменилось

Пандемия COVID-19 в 2020 году привела к значительным переменам в образе жизни и привычках россиян, в том числе изменилось отношение к собственному здоровью и методам его поддержания. Если раньше фитнес был скорее способом сохранения привлекательной физической формы, после пандемии он стал восприниматься как необходимое средство для поддержания здоровья и жизнедеятельности. «Несколько месяцев изоляции в 2020 году из-за коронавируса показали, что спорт очень серьезно влияет не только на физическое, но и ментальное состояние. Это привело к тому, что здоровый образ жизни стал моден, особенно в крупных городах, хотя этот тренд активно распространяется и на регионы»,— говорит президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

Перемены в отношении к спорту привели к серьезному росту количества новых спортивных объектов и их клиентской базы. «До пандемии отрасль долгое время находилась на плато. До 2020 года коммерческим фитнесом занимались 2,5–3% населения. Теперь — чуть более 5% населения, или примерно 7 млн человек занимается фитнесом»,— отмечает госпожа Киселева.

«К октябрю 2025 года в России насчитывалось 7,38 млн клиентов фитнес-отрасли и более 10 тыс. действующих фитнес-объектов, а клиентская база по сравнению с 2020 годом увеличилась почти в полтора раза»,— рассказала «Деньгам» президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее прогнозам, при оптимистичном сценарии, учитывающем расширение мер государственной поддержки отрасли, рост клиентской базы в 2026–2027 годах будет находиться на уровне 6–8%. В качестве примера таких мер господдержки госпожа Силина приводит льготное кредитование как для существующих клубов, так и для развития новых. «Многие клубы не могут позволить себе смену оборудования, так как ставки на данный момент слишком высокие»,— пояснила она.

Госпожа Киселева ожидает, что из-за непростой экономической ситуации в стране количество клиентов фитнес-клубов останется на прежнем уровне. Эксперт согласна с тем, что в росте индустрии последних пяти лет свою роль сыграло и государство, в том числе предоставляя налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, а также осуществляя общую пропаганду здорового образа жизни. «Но сейчас мы понимаем, что денег у государства все меньше и оказывать социальную поддержку населению будет сложнее. Это все, наверное, повлияет и на способность людей приносить деньги в фитнес. Пока мы следим за развитием ситуации. Не скажу, что ждем сокращения клиентской базы, скорее всего, будет ее стабилизация»,— пояснила она.

«Мы считаем, что текущие, безусловно, тяжелые для бизнеса условия окажут негативное влияние на темпы прироста отрасли, однако не приведут к сокращению рынка и уменьшению количества вовлеченных в фитнес»,— говорит управляющий партнер аналитического агентства FitnessData Максим Боровиков.

Почему спорт дорожает

По данным исследования Национального фитнес-сообщества, с начала 2025 года более чем у 90% игроков рынка выросли издержки, в том числе на аренду, коммунальные платежи, зарплаты, закупки расходных материалов и обслуживание оборудования. В то же время 48% операторов отметили снижение платежеспособности населения, а 52,4% клубов — значительное усиление конкуренции. По оценкам Ассоциации операторов фитнес-индустрии, операционные расходы участников рынка повышаются как минимум на 30% в год, в то время как доходы увеличиваются лишь на 20–23%. Растут и инвестиционные расходы, в частности затраты на закупку оборудования. К тому же высокая ключевая ставка ЦБ и увеличение сроков окупаемости фитнес-клубов, по оценкам экспертов, в среднем с трех до более чем пяти лет серьезно сказываются на инвестиционной привлекательности отрасли.

Несмотря на эти сложности, фитнес-клубы осторожно подходят к вопросам ценообразования, стараясь не отпугнуть клиентов резким удорожанием услуг. Но совсем обойтись без повышения цен абонементов получается далеко не у всех.

«По нашим данным, только 14,3% участников рынка за январь—октябрь 2025 года сумели сохранить цены на уровне прошлого года, треть клубов (33,3%) повысила стоимость услуг на 11–15%, еще 28,6% ограничились ростом на 6–10%, а 23,8% — до 5%. В среднем же по стране рост цен фитнес-услуг составил около 9,7%»,— говорит госпожа Силина. При этом затраты фитнес-клубов за тот же период выросли на 17–19%, отмечает эксперт. По итогам 2025 года цены на фитнес увеличатся в среднем на 10–12%, при этом в Москве рост будет минимальным, а в регионах стоимость увеличится более чем на 10%, прогнозирует господин Боровиков. По его оценкам, в 2026 году клубные карты подорожают еще не менее чем на 10%. В свою очередь, госпожа Силина прогнозирует, что пик роста стоимости услуг и клубных карт придется на январь-февраль 2026 года.

Разница в цене

Уровень комфорта фитнес-клубов сильно различается в зависимости от толщины кошелька клиентов. В одних клубах комфорт ограничивается набором силовых тренажеров и скромной душевой в тесном подвале, в других клиентам могут предложить одноразовую спортивную форму, полотенца, тапочки, предметы гигиены, занятия по боксу, йоге или пилатесу, медицинский контроль и консультацию личного тренера, а после тренировки — массаж, солярий, джакузи, баню, сауну или хаммам, а иногда — клубные игры и напитки с доставкой прямо в бассейн.

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии клубы делят на три сегмента: эконом, средний и премиум. «Если клуб работает в Москве в экономсегменте, годовой абонемент в нем может стоить сейчас в районе 20–25 тыс. руб. Цена премиального сегмента в столице — в диапазоне от 90 тыс. до 250 тыс.— размышляет госпожа Киселева.— Все, что выше, наверное, уже можно относить к условному люксу. Существуют проекты с ценой годового абонемента в 350–500 тыс. и даже до 1 млн руб. Их единицы, но они все же есть».

По ее словам, около 450 тыс. руб. может стоить годовая карта в «Encore Fitness Сити», расположенном в небоскребе ОКО. По информации на сайте клуба, к услугам его клиентов — почти 4 тыс. кв. м площадей, на которых разместились девять фитнес-зон, разработанных с учетом последних мировых трендов и инноваций, в том числе 25-метровый бассейн с зонами релаксации и гидромассажа, студия сайкла, большая зона функционального тренинга и зона боевых искусств. Обладатели карты Encore получают доступ к экспресс-check-up и функциональному тестированию врачом клуба, а также фитнес-тестированию тренером. Кроме того, у них есть возможность получить консультацию по нутрициологии, консультацию врача-косметолога и получасовой общий массаж, персональную тренировку в зале и бассейне, три гостевых визита и 30 дней заморозки, а в свободном доступе находятся халаты, полотенца и тапочки. Владельцы карты Encore black, судя по сайту, дополнительно могут рассчитывать на получасовой массаж лица, десять гостевых визитов, 90 дней заморозки, отдельную раздевалку с выходом в термальный комплекс, стирку спортивных вещей, ячейку для хранения, питьевую воду Enhel и персонального менеджера.

В качестве фитнес-клубов комфорткласса себя позиционирует сеть WeGym, работающая в Москве и ближайшем Подмосковье. Годовой абонемент Gold в них обойдется от 37 тыс. до 68 тыс. руб. в зависимости от расположения. За эти деньги можно получить неограниченный доступ в тренажерный зал, бассейн, которым оборудован каждый из клубов, сауну при ее наличии, а также в зону функционального тренинга и к групповым занятиям. Кроме того, клиенту предоставляются три-четыре персональные тренировки в зависимости от клуба, от двух до трех месяцев заморозки абонемента, от шести до двенадцати гостевых визитов и доступ к системе онлайн-тренировок. WeGym предлагает полугодовые и в некоторых клубах — трехмесячные абонементы, которые обойдутся в зависимости от расположения в 25–42 тыс. руб. и 17–21,5 тыс. руб. соответственно. Можно оформить и семейный абонемент для одного взрослого и одного ребенка от трех до тринадцати лет за 56–97,5 тыс. руб. или дневной за 28–52 тыс. руб. Сеть предлагает своим клиентам возможность беспроцентной оплаты в рассрочку через банк, а также фитнес-бар и бесплатные полотенца в каждом клубе.

Месячный абонемент в фитнес-клуб World Сlass в подмосковном Жуковском в этом году стоит 9,9 тыс. руб. За эти деньги можно заниматься в тренажерном зале, бассейне, посещать сауны и хаммам ежедневно c семи утра до полуночи. Однако цены в разных клубах сети могут отличаться. На сайте компании указано, что сеть фитнес-клубов World Class является крупнейшей фитнес-корпорацией в России, объединяя 100 клубов в 34 городах в шести странах, позиционируется в сегментах люкс и премиум, предоставляя комплекс фитнес- и wellness-программ, бассейны, групповой и индивидуальный тренинг, тренажерные залы, русскую и турецкую бани, салоны Beauty SPA, фитнес-бары и солярии.

В Spirit Fitness тарифы с помесячной оплатой «Лайт», «Стандарт» и «Максимум» обойдутся в 1,7 тыс., 2,5 тыс. и 3 тыс. руб. соответственно. Первые два тарифа позволяют посещать один клуб, причем «Лайт» ограничен пятью визитами в месяц, а также открывают доступ к спа-зоне с сауной и хаммамом, анализу состава тела InBody и бесплатным занятиям с тренером в мини-группе. Тариф «Максимум» позволяет посещать все клубы сети и предоставляет четыре гостевых визита в месяц.

Spirit Fitness также предлагает и годовые тарифы по предоплате «Годовой максимум» и «Годовой стандарт». На сайте сети указано, что в них стоимость месяца составляет 2,5 тыс. руб. и 2,25 тыс. руб. соответственно. При оформлении абонемента «Годовой стандарт» клиент получает безлимитный доступ в один клуб с посещением тренажерного зала, групповых тренировок, регулярного анализа состава тела InBody и зоны спа с сауной и хаммамом. «Годовой максимум» дает своему обладателю безлимитный доступ во все клубы сети и четыре гостевых визита в месяц. Spirit Fitness предлагает специальные тарифы для молодых людей от 14 до 24 лет: полугодовой «пять месяцев» (пять оплаченных месяцев по цене 2,5 тыс. руб. каждый плюс один бесплатный) и «Молодежь Москвы», стоимость месяца в котором обойдется в 2,3 тыс. руб. Оба предполагают безлимитный доступ в один из клубов сети. В остальном они аналогичны другим тарифам сети. Spirit Fitness дает клиентам возможность заморозки тарифа на один месяц за 600 руб. При возвращении в клуб до истечения срока заморозки неиспользованные дни сгорают.

Как платить

Фитнес-индустрия обычно предлагает очень разные способы оплаты с гибкими тарифами. Кроме традиционных годовых абонементов с посещением клуба в любое время дня и ночи (некоторые клубы работают круглосуточно), на рынке, скажем, Москвы и Подмосковья можно приобрести годовые абонементы с посещением только в будни или только в выходные, только утром (днем или вечером). Месячные абонементы могут ограничиваться несколькими днями посещений или даже определенным количеством часов. К примеру, в раменском «Сатурне» учитывается каждая минута занятий: в оплату входит время от прохода через турникет в спортивную зону до выхода из нее (средства списываются со специально приобретенной и заранее оплаченной карты). Чего обычно избегают все фитнес-клубы, так это разовых посещений: никто не заинтересован в случайных людях, которые могут не вписаться в коллектив клуба или явиться ради кражи имущества.

Большинство клубов, относящих себя к премиум- и люксовому сегменту, не публикуют цены в открытом доступе, а для их уточнения предлагают потенциальному клиенту оставить свои контакты. Другие же прямо заявляют, что конечная цена формируется в индивидуальном порядке для каждого члена. Так, на сайте клуба Golden Mile Fitness & Spa указано, что «договор заключается индивидуально с каждым потенциальным членом Клуба на основании переговоров и подписывается Сторонами в письменной форме на согласованных Сторонами условиях». При этом клуб обещает каждому клиенту персональную программу, основанную на его целях, физическом состоянии и образе жизни, а также личное фитнес-сопровождение, консультации диетолога, спа-процедуры с учетом особенностей кожи и организма. Посетителям Golden Mile Fitness & Spa предлагается посещение тренажерного зала, боксерского ринга, зоны единоборств и аквазоны, которая включает в себя бассейн, термальный комплекс, снежную комнату, комнату для сна и зону отдыха. Также возможны групповые программы по расписанию и персональные тренировки, массаж, солярий, пульсовая диагностика в Центре восточной медицины, консультация косметолога и гостевые визиты.

«На конечную цену влияет сразу несколько факторов. Во-первых, инфраструктура: наличие бассейна, аквазоны, спа-пространств значительно повышает стоимость. Во-вторых, сам бренд и локация клуба: в крупных городах и особенно в Москве уровень цен традиционно выше, чем в регионах. В-третьих, марки и широта выбора оборудования — достаточное количество кардиооборудования и силовых тренажеров — формируют свой ценовой сегмент. Не меньшую роль играет и уровень персонала: от квалификации специалистов до присутствия инфлюенсеров»,— предупреждает госпожа Силина.

Рекуррентные платежи

Участники рынка активно развивают новые форматы финансовых взаимоотношений с клиентами, в том числе не классические годовые, а полугодовые, трехмесячные абонементы, а также модель подписки в виде рекуррентных платежей.

«Отличие рекуррентной системы от абонементов с помесячной оплатой заключается в том, что рекуррент — это безакцептное списание с расчетного счета клиента определенной суммы денег в определенное время банковскими, а не внутренними инструментами клуба. Если клиент просрочил ежемесячную оплату по абонементу, клуб может пойти ему навстречу и дать один-два дня на внесение нужной суммы, но при просрочке рекуррентного платежа вход в клуб ему закрывают сразу же»,— объясняет госпожа Киселева. По ее словам, к популярности рекуррентной модели привела все та же пандемия COVID-19 и вступление в платежеспособный возраст поколения зумеров.

«Классическая модель фитнес-клубов была построена на авансовых платежах, когда человек платил за какой-то промежуток времени вперед. Пандемия очень сильно сказалась на этой модели. Глубина планирования после 2020 года у потребителя значительно сократилась, и он стал склоняться в сторону короткого членства, так называемой подписной модели, какую мы используем, слушая книги, смотря кино на платформах и так далее»,— говорит эксперт.

«Второй фактор — это вступление в платежеспособный возраст поколения зумеров. Его представители готовы платить только за то, что используют, и не готовы планировать жизнь глубоко. Поэтому любая шеринговая, рекуррентная, подписная модель — это то, что соответствует их ключевому потребительскому тренду»,— продолжает она.

По оценкам экспертов, к настоящему моменту уже от 12% до 16% объема всех продаж фитнес-клубами своих услуг осуществляется по рекуррентной системе, а в Москве этот показатель достигает 20%. «Причины очевидны: помесячная оплата снижает финансовый порог входа для клиента и психологически воспринимается легче, чем единовременные крупные траты. Это позволяет привлечь больше новых посетителей, особенно молодое поколение. Гибкость для бизнеса тоже выросла — подписная модель позволяет оперативно корректировать стоимость услуг под экономическую ситуацию, вместо того чтобы закладывать все риски в цену годовой клубной карты. В итоге помесячная схема выгодна и посетителям, и операторам, поэтому ее распространение продолжится»,— говорит госпожа Силина.

Госпожа Киселева указывает и на сложности для фитнес-клубов при переходе с классической на рекуррентную систему. По словам эксперта, в классической авансовой схеме платежей клуб получает от клиента сразу всю стоимость абонемента и тут же может расходовать ее. При рекуррентной системе средства поступают регулярно, но в меньшем объеме, в результате чего возникает кассовый разрыв, который не все участники рынка сумели преодолеть. В этой ситуации на помощь им пришли банки и предложили клубам продукт беспроцентной рассрочки — по сути, альтернативу рекуррентной системе.

«Клиент заключал трехсторонний договор с банком и клубом и платил за его услуги помесячно. А банк сразу же выделял всю сумму клубу, и тому не надо было преодолевать кассовый разрыв. Но из-за высокой ключевой ставки этот тренд уже не столь популярен, так как банковская рассрочка стала очень дорогой и с низким процентом одобрения»,— рассказывает госпожа Киселева.

Некоторые клубы стараются развивать собственную рассрочку, но, по словам эксперта, это достаточно затратный инструмент. «У таких клубов постоянно возникает дебиторская задолженность. Если клиент забыл заплатить в определенную дату, менеджер должен ему напомнить. Клиент может забыть снова, или у него нет денег. Из-за этого штат менеджеров, необходимых, чтобы довести человека до сделки в следующем месяце, достаточно высок, и это достаточно неэффективно, хотя многие по-прежнему используют эту схему»,— поясняет госпожа Киселева. По ее мнению, «законодателями моды» в отношениях с клиентами по системе рекуррентных платежей выступают сети DDX Fitness и Spirit Fitness. Стоимость их абонементов в зависимости от типа и объема включенных в них услуг составляет от 1,7 тыс. до 3 тыс. руб. в месяц. У других клубов, перенявших рекуррентную модель, цена колеблется от 2,5 тыс. до 4 тыс. руб.

Ее слова подтверждает основатель DDX Fitness Иван Ситников: «Стоимость нашего базового тарифа Light не менялась ни разу с момента открытия первого DDX Fitness в 2018 году и составляет 1,7 тыс. руб. в месяц. Этот тариф дает возможность безлимитного посещения выбранного клиентом клуба нашей сети». Стоимость двух других тарифов — Smart и Infinity — составляет до 2,4 тыс. руб. и 2,8 тыс. руб. в месяц соответственно, продолжает он.

«Smart дает возможности безлимитного доступа в любой выбранный клиентом клуб, посещения групповых программ, бесплатных тренировок с тренером (Smart Start) и анализа состава тела InBody. А Infinity дополнительно открывает безлимитный доступ в любой из более чем 120 клубов сети, спа-зону, возможность бесплатно заниматься с любым из членов семьи и брать с собой друзей на тренировки»,— говорит господин Ситников.

Несмотря на то что DDX Fitness предполагает помесячную оплату своих услуг, существует возможность предоплаты за любое количество месяцев. Все тарифы предусматривают возможность заморозки абонемента на неделю или 30 дней.

Кроме покупки тарифа клиент должен уплатить единоразовый вступительный взнос. По состоянию на начало ноября его размер составлял 2,5 тыс. руб. при покупке абонемента онлайн или 3 тыс. при его приобретении в клубе. При этом на сайте DDX Fitness отмечается, что расплатиться наличными нельзя.

Господин Боровиков обращает внимание на то, что рекуррентные клубы пока представлены только в эконом- и лоукост-сегменте, а госпожа Киселева отмечает, что ключевое значение для такой формы оплаты имеет высокая проходимость, другими словами, количество клиентов на квадратный метр, которое у DDX Fitness и Spirit Fitness достигает 3,5–4 человек. Основатель DDX Fitness указывает на высокую экономическую эффективность рекуррентной модели. По его словам, с 2020 по 2025 год количество клиентов выросло почти в 30 раз, до более чем 600 тыс. человек, а сама сеть насчитывает свыше 120 клубов по всей стране, из которых более 60 открылись в этом году. Господин Ситников подчеркивает, что стоимость абонементов DDX Fitness едина по всей сети вне зависимости от региона.

В FitnessData считают, что рекуррентные клубы стали активным драйвером развития рынка и вовлеченности населения в занятия спортом, суммарно увеличив клиентскую базу фитнес-центров на полмиллиона человек.

«Особый вклад внесли DDX Fitness и Spirit Fitness. Если инвестиционные планы этих операторов будут такими же амбициозными и темпы ввода в эксплуатацию новых клубов сохранятся, то мы можем ожидать дальнейшего увеличения вовлеченности по 0,3 процентного пункта (300–400 тыс. человек) в год. Остальные игроки пока развиваются более осторожно, но также растут в размере клиентской базы»,— приводит статистику господин Боровиков.

В целом на ценообразование фитнес-клубов влияют те же факторы, что и в других направлениях сферы услуг: географическое расположение и ценовая категория, в которой клуб работает. «Рынок Московской агломерации в среднем в два-три раза дороже регионального, причем разрыв максимально велик именно в премиум-классе»,— отмечает госпожа Силина.

Андрей Игнатов