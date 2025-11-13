Бонд. Супербонд

С июня по октябрь Банк России опустил ключевую ставку с 21% до 16,5% годовых, последний шаг стал самым осторожным — всего 50 базисных пунктов. С учетом замедления темпов снижения ставки потенциал роста инвестиций в облигации сохраняется как минимум на горизонте 2026 года. Среднесрочные и долгосрочные ОФЗ, по оценке аналитиков, могут принести в будущем году 23–25% дохода за счет как переоценки бумаг, так и купонных выплат. Добавление корпоративного долга может повысить итоговый результат, но не стоит гнаться за сверхдоходностью, ибо жесткие кредитные условиях сохраняются.

Октябрьское решение Банка России лишь отчасти совпало с консенсус-прогнозом «Денег». Четверо из пяти опрошенных «Деньгами» экспертов в базовом сценарии ожидали снижения ставки на 1 процентный пункт, допуская в рисковом сценарии сохранение ее уровня. 24 октября регулятор снизил ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%: регулятор был менее мягким, чем ожидалось, но и не стал делать паузу, проведя четвертое понижение подряд.

Для рынка большее значение имела корректировка Банком России прогноза средней ключевой ставки на 2026 год с 12–13% до 13–15%. Новый прогноз регулятора, как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, предполагает возможность как сохранения ключевой ставки на последнем в этом году заседании 19 декабря на текущем уровне, так и ее снижения до 16%. «Основной эффект от повышения НДС на инфляцию по опыту 2018–2019 годов ЦБ ожидает в декабре—январе и предупреждает, что его прямой вклад в рост цен будет несколько выше, чем в 2018–2019 годах, поскольку помимо повышения основной ставки налога меняются параметры его начисления для банковских операций и малого бизнеса»,— отмечает госпожа Беленькая.

Реакция рынка

Несмотря на то что последнее решение ЦБ по ставке, как и в сентябре, оказалось вдвое слабее ожиданий рынка, реакция инвесторов на этот раз была сдержаннее. Напомним, что после сентябрьского решения по ключевой ставке индекс гособлигаций RGBI снижался три недели подряд, потеряв за это время почти 5%, что для облигаций очень много. В октябре пусть и не сразу, но индекс снизился на 0,9%, правда, через несколько дней отыграл потери и вышел на траекторию роста.

Наибольший рост цены и снижение доходности показали среднесрочные и долгосрочные ОФЗ. «Очевидно, что быстрое восстановление цен по среднесрочным и долгосрочным выпускам было связано с переоценкой инвесторами дальнейшей перспективы изменения конъюнктуры рынка госдолга в ближайшие один-два года»,— отмечает главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак. По его оценке, даже при повышенном прогнозе регулятора ключевая ставка к концу 2026 года может снизиться до 11–13%, сохранив потенциал к дальнейшему снижению в 2027 году.

Качественный долг

Снижение ставки открывает окно возможности для входа в облигации, вопрос только, какие бумаги стоит добавить в портфель. Все участники рынка, опрошенные «Деньгами», сошлись на том, что основу портфеля должны составлять гособлигации, которые в результате сентябрьской коррекции сильнее пострадали, следовательно, у них высокий потенциал роста и к тому же они несут минимальный уровень кредитного риска. За счет последнего они доступны любому инвестору, даже начинающему.

По мнению старшего аналитика ТРИНФИКО Георгия Засеева, надежной основой облигационного портфеля могут стать среднесрочные гособлигации с высоким купоном. Такие бумаги по мере снижения ключевой ставки будут сильнее всего реагировать ростом цены. Георгий Засеев обращает внимание на выпуски ОФЗ?26245 (погашение в сентябре 2035 года), ОФЗ?26246 (март 2036 года), ОФЗ?26250 (июнь 2037 года), ОФЗ?26247 (май 2039 года) и ОФЗ?26248 (май 2040 года). Эти госбумаги торгуются с доходностью 13,6–13,9%, по ним предусмотрены полугодовые выплаты купона в размере 12–12,25% годовых. Низкая частота выплат не страшна: если купить все выпуски, то выплаты будут поступать почти каждый месяц, поскольку их купонные периоды не совпадают. «В консервативном сценарии, при снижении процентных ставок на 2% в следующем году, эти выпуски могут показать доходность не менее 23–25% за счет роста стоимости и высокого купонного дохода»,— полагает господин Засеев.

По оценке Александра Ермака, за два предстоящих года доходности долгосрочных ОФЗ могут снизиться до 8–9% годовых, что даст порядка 30–40% годовых. Однако в таких инвестициях стоит учитывать, что работа с ними носит более долгосрочный характер. На коротком интервале (один-три месяца), как отмечает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Денис Габдулин, за счет высокой доли спекулянтов динамика котировок может отличаться от прогнозной.

Эмитент эмитенту рознь

Инвесторам с несколько большей толерантностью к риску в портфель можно добавить корпоративные облигации качественных эмитентов, доходности которых выше, чем у гособлигаций. Начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «ВЕЛЕС Капитал» Дмитрий Сергеев признался «Деньгам», что в портфелях их клиентов корпоративные облигации занимают значительную долю. В настоящее время инвесторы проявляют аппетит к облигациям с переменным купоном (так называемым флоатерам). Такие вложения, по словам Дмитрия Сергеева, позволяют в моменте получать повышенный доход по сравнению с фондами денежного рынка.

Флоатеры — это отличный инструмент для краткосрочных вложений. Если диапазон инвестиций ограничен годом, то, безусловно, доля таких бумаг может быть увеличена, поскольку даже на плавном снижении они дают лучший результат по сравнению с депозитами, отмечает Денис Габдулин. Такие инвестиции повышают стабильность итогового результата, но в цикле снижения ключевой ставки это может вылиться в недополученные прибыли. «В ожидании смягчения ДКП Банка России долю таких бумаг имеет смысл постепенно сокращать в пользу бумаг с фиксированным купоном и дюрацией три-шесть лет»,— считает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко. При этом предпочтение, на его взгляд, следует отдавать в первую очередь эмитентам первого эшелона либо качественному второму эшелону, которые в периоды высоких ставок несут меньше кредитного риска.

«В части классических корпоративных облигаций, вероятно, наступает время для постепенного увеличения дюрации позиций за счет длинных выпусков с рейтингами от AA− до AAA, обращая внимание на отраслевые и кредитные риски эмитентов»,— отмечает Георгий Засеев. Он обращает внимание, что моменте с привлекательной доходностью 15,5–17,5% торгуются выпуски таких эмитентов, как Сбербанк, РЖД, «Почта России», «Новотранс», ВЭБ.РФ, Газпромбанк и «Газпром».

Рублевые облигации эмитентов, торгуемые на Мосбирже Выйти из полноэкранного режима Эмитент Выпуск Объем в обращении (млрд руб.) Купон (%) Дата погашения Дата оферты Дюрация (лет) Цена ср.взв. (%) Доходность ср.взв. (%) Первый эшелон Газпромбанк ГПБ003P01P 3,4 12 27.09.33 31.03.27 1,31 95,36 16,43 МТС МТС 1P-29 15 14 17.08.30 11.03.27 1,22 98,58 16,28 «Газпром» ГазпромКP5 30 9,8 20.04.28 27.04.27 1,38 93 16,08 ИКС5 ИКС5Фин3P7 21 13,25 04.12.34 19.07.27 1,52 97,38 16,08 Сбербанк sВЭБ2P-33 50 10,2 15.07.27 1,53 92,64 15,86 ВЭБ ВЭБ 1P-19 15 6,59 10.06.27 1,48 88,17 15,8 ИКС5 ИКС5Ф3P11 15 17,25 02.03.35 17.03.27 1,21 103,06 15,79 РЖД РЖД Б01P4R 15 14,5 29.07.32 08.02.28 1,93 98,73 15,73 Второй эшелон АФК «Система» Систем1P16 5 10,3 25.11.30 03.06.27 1,43 89,8 19,11 ГТЛК ГТЛК 1P-13 10 9,57 20.01.34 03.02.27 1,18 91,07 18,94 ГТЛК ГТЛК 1P-12 5 9,1 04.11.33 18.11.26 0,97 92,11 18,82 АФК «Система» СистемБ1P4 6,5 21 30.10.26 0,92 103,25 17,99 «Медси» Медси 1P03 3 16,5 28.06.38 14.10.26 0,88 100,12 17,37 ВСК ВСК 1P-02R 7,5 9,55 17.11.26 0,95 93,95 16,8 «Новабев Групп» НоваБевБП5 7 10,85 06.07.27 1,17 94,15 16,71 Третий эшелон ГК «Самолет» СамолетP11 20 26 08.02.28 12.02.27 1,1 103,49 23,79 «Каршеринг Руссиа» iКарРус1P3 4,5 13,7 18.08.27 1,56 88,87 23,47 ТГК-14 ТГК-14 1Р2 2 12,85 27.07.27 1,54 88,35 22,82 «Уральская сталь» УралСт1Р06 1,1 20,5 31.03.28 1,88 99,67 22,75 «Брусника» Брус 2Р04 7,5 21,5 23.07.28 2,07 101,76 22,72 ПКБ ПКБ 1Р-07 1 24,5 09.04.28 1,68 106,94 22,52 «Новосибирскавтодор» NSKATD-03 1,7 26 04.03.28 1,77 110,34 22,4 «ЕвроТранс» sЕвТран2P1 2 16 11.02.31 3 85,17 22,25 «Уральская кузница» Уралкуз1Р3 0,4 20 21.10.27 1,62 100,11 21,86 АБЗ-1 АБЗ-1 2Р04 3 19,5 16.10.28 1,87 100,27 21,17 «Аэрофьюэлз» Аэрфью2Р04 1,6 24,75 19.03.27 1,16 105,97 21,12 Высокодоходные облигации (ВДО) ЛК «Бизнес-Альянс» АЛЬЯНС 1P5 0,04 17 08.05.27 1,3 89,32 28,5 «Квазар Лизин» КВАЗАРЛ-01 0,1 25 31.08.28 1,12 99,62 28,5 СМАК СМАК БП02 0,06 15 17.08.27 1,22 87,77 28,27 «Смарт Финансы» СмартФ1Р02 0,2 19 15.12.26 0,98 94,21 27,58 «Агротек» АГТК БО-02 0,12 15 22.07.27 1,2 88,94 27,52 «Денум Солюшнз» Денум 1Р1 0,1 27 06.07.28 1,92 105,01 27,35 Агентство судебных взысканий АСВ 1Р03 0,08 25,75 15.10.27 1,56 101,76 26,92 ЮУЛЦ ЮУЛЦ 1Р1 0,09 24 29.09.28 1,52 100,08 26,76 Сибирский КХП СибКХП 1P3 0,15 25,5 08.04.29 2,3 102,66 26,73 «ТЕХНО Лизинг» ТЕХЛиз 1P6 0,3 17 24.11.28 2,25 87,68 25,41 Источник: оценки БК «Регион». Открыть в новом окне

Риск не для всех

На рынке корпоративного долга можно найти и гораздо более доходные выпуски с показателем около 30% годовых или даже выше. Но стоит учитывать, что это либо неликвидный выпуск и цена не отражает реальную рыночную ситуацию, либо это бумага относится к сегменту ВДО (высокодоходные облигации). Это наиболее рисковая часть долгового рынка, зачастую у эмитентов таких бумаг даже нет кредитного рейтинга. К таким инвестициям эксперты рынка советуют подходить с максимальной осторожностью и ни в коем случае не держать все деньги в одном выпуске — должна быть максимальная диверсификация. «Для клиентов с агрессивным риск-профилем мы подбираем высокодоходные облигации только после тщательной проработки эмитента и изучения его кредитного качества»,— признается Дмитрий Сергеев.

Стоит помнить, что высокие доходности по выпуску возникают не просто так — это своего рода индикатор доверия к эмитенту. А он в этом году к ВДО снизился из-за участившихся в сегменте дефолтов. По оценке ИК «Ренессанс Капитал», по итогам только первого полугодия 12 эмитентов нарушили обязательства по 28 выпускам в объеме 19,3 млрд руб. (в расчетах не учитывались выпуски с просроченными платежами по купонам). Это в шесть раз больше показателя за аналогичный период 2024 года. «За третий квартал, по нашей методике подсчета, в сегменте ВДО были зафиксированы новые дефолты от трех эмитентов на общую сумму 540 млн руб.»,— отмечает директор департамента рынков долгового капитала инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Николай Запрягаев.

Текущая волна дефолтов — прямое следствие ужесточения денежно-кредитной политики и целенаправленного «охлаждения экономики», которого добивался Банк России. «Драматизировать не стоит, но нельзя не признать, что для многих компаний финансовая нагрузка стала критической»,— считает господин Запрягаев. К наиболее уязвимым в текущих условиях отраслям он относит оптовую торговлю, девелоперов и лизинг с факторингом. В первом случае виной тому исторически низкая маржинальность бизнеса, которая не позволяет компенсировать резкий рост стоимости заемного финансирования. В случае девелоперов, как полагает Николай Запрягаев, давление было двойным — значительная инфляция отражалась на себестоимости строительства на фоне снижения платежеспособного спроса. Рост просроченной задолженности и дефолтов среди принципалов (клиентов) напрямую влияет на финансовую устойчивость лизинговых и факторинговых компаний.

В таких условиях управляющие и аналитики советуют избегать ВДО совсем либо ограничить их долю в портфеле на уровне 10–15%. Денис Габдулин считает, что отдавать предпочтение можно только тем бумагам, где эмитент публичен и регулярно раскрывает отчетность. «В этом случае кредитные риски будут примерно компенсироваться величиной купонного дохода от надежной части портфеля»,— полагает господин Габдулин.

Иван Евишкин