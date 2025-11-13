Разворот вкладов

Ставки по депозитам российских банков после многомесячного снижения стабилизировались, а в октябре даже подросли. Банки, которые летом слишком быстро урезали доходность вкладов, теперь вынуждены возвращать клиентов хотя бы символическим ростом ставок. На фоне замедления темпов снижения ключевой ставки ЦБ и приближения сезона новогодних акций рынок розничных депозитов подает сигналы оживления.

Почти безостановочное падение ставок по депозитам, которое наблюдалось с начала 2025 года, приостановилось во второй половине сентября, а в октябре стал наблюдаться их слабый прирост, свидетельствуют данные Frank RG.

Если в августе по сравнению с июлем среднемесячное значение индекса FRG100 (рассчитывается на основании анализа средних ставок 82 крупнейших депозитных банков по вкладам сроком до одного года на сумму от 100 тыс. руб.) упало на 1,86 процентного пункта (п. п.), до 12,38%, то в сентябре падение составило лишь 0,63 п. п., а в октябре — 0,17 п. п. Во второй половине октября индекс даже прирос, правда, лишь на 0,04 п. п. Показательно, что этот рост произошел на фоне снижения Банком России ключевой ставки на 0,5 п. п., до 16,5% годовых. Схожую картину показывает динамика максимальной процентной ставки по вкладам десяти крупнейших депозитных банков, отслеживаемая ЦБ. Если в августе ее падение составило 1,36 п. п. (до 15,84%), то в сентябре — 0,27 п. п., а в первые две декады октября — 0,11 п. п. (более свежих данных на начало ноября не представлено).

Во второй половине октября крупнейшие банки стали объявлять о повышении ставок по своим депозитам, от чего давно отвыкли клиенты. «Сбер» заявил, что увеличил ставки на более длительных сроках, увидев «растущий спрос на более долгосрочные накопления». ВТБ принял аналогичное решение.

Время дорогих денег

Рост доходности депозитов продолжался весь прошлый год на фоне планомерного повышения ключевой ставки ЦБ (с января по декабрь 2024 года она выросла с 16% до 21%). Индекс FRG100 за 12 месяцев подскочил на 6,62 п. п., до 17,79%, в середине декабря. Тогда же максимальная процентная ставка в десяти крупнейших депозитных банках составила 22,28% — максимальный уровень за время расчета ЦБ этого показателя (с июля 2009 года).

В конце 2024 года, а также на первых трех заседаниях 2025 года — в феврале, марте и апреле — Банк России принимал решение удерживать ставку на прежнем уровне, хотя в декабре прошлого года большинство опрошенных Bloomberg аналитиков полагали, что ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) продолжится. «Банки зачастую ориентируются не на факты, а на ожидания»,— говорит старший партнер консалтинговой компании O2Consulting Татьяна Сафонова. Остановка в повышении «ключа» заставила кредитные организации пересмотреть условия по вкладам в сторону снижения. «Тенденция подпитывалась замедлением инфляции и постепенным ослаблением инфляционных ожиданий»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. «На это повлияли избыток ликвидности в банковской системе и низкий спрос на кредиты со стороны населения и бизнеса, который снижал потребность банков в привлечении дорогих денег»,— полагает начальник отдела департамента розничного бизнеса Цифра-банка Дмитрий Дворников. Все это, по его словам, делало очень высокие ставки по депозитам экономически необоснованными. «Удержание высоких ставок (по вкладам) в первом полугодии 2025 года могло привести банки к набору длинных дорогих пассивов»,— соглашается руководитель продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Илья Васильков. В результате с прошлогодних декабрьских максимумов до начала июня этого года, по данным Frank RG, депозитные ставки потеряли почти 1,9 п. п. (согласно данным ЦБ, по максимальным ставкам к концу мая падение составило еще больше — 2,9 п. п.).

Сигнал Банка России

В июне Банк России перешел к снижению ключевой ставки сперва на 1 п. п., в июле — на 2 п. п., в сентябре и октябре — на 1 п. п. и 0,5 п. п. соответственно, до 16,5% годовых. «Начало цикла смягчения монетарной политики ЦБ стало самым важным фактором, определяющим динамику доходности депозитов в этом году»,— обращает внимание Игорь Додонов. Индекс FRG100 за лето — начало осени просел на 4,5 п. п., а показатель максимальной ставки по вкладам в крупнейших банках ЦБ — на 4 п. п.

«С декабря 2024 года произошло снижение ключевой ставки на 4,5 п. п., при этом ставки по депозитам уменьшились почти на 7 п. п»,— полагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анна Кудринская. По ее словам, это обусловлено тем, что «банки прогнозировали более выраженный тренд смягчения ДКП со стороны регулятора и действовали на опережение в стремлении снизить давление возросших процентных расходов на процентную маржу».

На фоне падения ставок произошло замедление роста объема средств граждан в банках. Если за 2024 год, по данным ЦБ, сумма вкладов населения выросла на 28,1% (до 57,5 трлн руб.), то есть темпы значительно превышали среднегодовые депозитные ставки, то в первом полугодии 2025 года рост составил всего 4,7% (60,3 трлн), что даже немногим ниже, чем предлагавшаяся тогда кредитными организациями доходность по вкладам (впрочем, в эту статистику попадают и средства на текущих счетах).

В третьем квартале, по подсчетам «Денег» на основе оперативных данных регулятора, прирост объема депозитов населения оставался слабым — в пределах 2% (большая часть из которого пришлась на июль, отмечал Банк России). «На сберегательные возможности отдельных категорий населения уже начало оказывать влияние ухудшение ситуации на рынке труда (корпоративные отпуска, сокращение объема рабочего времени, простои)»,— полагает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Кроме того, по его словам, в условиях снижения ставок по депозитам население могло начать использовать свои накопления для обслуживания и погашения кредитов. Или для покупки недвижимости, в ценовой динамике которой наблюдалось снижение из-за сложностей, возникших у некоторых девелоперов, полагает Татьяна Сафонова.

«Вместе со снижением депозитных ставок падают кредитные и ипотечные. И те, кто накопил, допустим, сбережения на первый взнос по ипотеке, ловят момент для входа в сделки с недвижимостью»,— размышляет директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. Помимо крупных покупок клиенты могли переложить деньги в другие, более доходные инструменты, считает Игорь Додонов. «Однако говорить о каком-то значимом оттоке средств населения из банков, на мой взгляд, пока преждевременно»,— отмечает он. «Пока о полноценном оттоке (средств населения с депозитов) говорить рано»,— соглашается Дмитрий Дворников.

Упражнения с прибавкой

«Излишняя расторопность по сокращению ставок привела к снижению темпов роста депозитного портфеля банковского сектора, особенно в конце лета»,— признает Ирина Андриевская. По ее словам, ряду банков, которые поспешили сократить депозитные ставки, пришлось в октябре донастраивать свои продуктовые линейки и повышать доходность вкладов. «Упражнения с прибавкой» в пределах 0,5 п. п., по ее словам, проделал каждый пятый игрок: «В их числе оказались даже лидеры рынка — Сбербанк, ВТБ, которые редко замечены в откате ставок».

Однако это не единственная причина отскока депозитных ставок в октябре. «Этому способствовало и появление признаков, что Банк России сделает паузу в снижении ключевой ставки на очередном заседании 24 октября. И хотя ЦБ все-таки понизил ключевую ставку на символические 0,5 п. п., депозитные ставки продолжили понемногу расти, правда, лишь на сотые доли процентного пункта»,— рассуждает Игорь Додонов. «Это снижение уже было заложено в ставки рынком заранее. Его эффект был ограниченным и краткосрочным»,— полагает Дмитрий Дворников, отмечая, что основной тренд на стагнацию и локальное повышение ставок некоторыми игроками не изменился, так как рыночные ставки уже достигли своего минимума в текущих условиях. «Крупные банки начали локально повышать ставки для выполнения планов по привлечению средств и подготовки к потенциальному всплеску кредитного спроса, который должен прийти с дальнейшим снижением ключевой ставки»,— добавляет он. «Воспринимайте это (повышение ставок.— "Деньги") как начало предновогодних предложений с учетом высшей конкуренции и повышенного спроса на сберегательные продукты, который в четвертом квартале каждый год происходит»,— говорил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов (цитата по РБК).

По словам Игоря Додонова, наибольшее движение вверх наблюдается в долгосрочных вкладах (на срок более одного года), которые выросли ощутимо сильнее и достигли максимума с августа этого года. «По-видимому, это связано с пересмотром банками вверх прогнозов по будущей траектории ключевой ставки, после того как регулятор повысил свой прогноз по диапазону средней ключевой ставки в следующем году»,— рассуждает он.

Без резких движений

«До конца года ставки сохранятся на текущем уровне с локальными повышениями в рамках маркетинговых предпраздничных предложений»,— полагает Дмитрий Дворников. «На два ближайших квартала мы не ждем кардинальных перемен по уровню ставок. Думаем, их максимальный уровень зимой останется в диапазоне 14,5–15%. Он ниже прошлогоднего примерно на треть, но по-прежнему привлекателен для вкладчиков, так как покрывает и официальную, и ожидаемую населением инфляцию»,— считает Ирина Андриевская.

«Ключевыми факторами изменения ставок и объемов накоплений в начале 2026 года останутся динамика ключевой ставки, инфляция, геополитическая ситуация. Усилить влияние в начале года могут изменения фискальной политики и ее влияние на рост цен»,— полагает Илья Васильков. В среднесрочной перспективе ставки по депозитам в условиях медленного роста кредита и снижения ключевой ставки продолжат снижаться, рассуждает Валерий Вайсберг. На его взгляд, условия по средствам до востребования с нового года заметно ухудшатся, поскольку динамика снижения ключевой ставки в 2026 году будет менее активной, чем в 2025 году, что позволит банкам управлять ликвидностью за счет гибкости условий по коротким (от одного до шести месяцев) депозитам. «В дальнейшем при снижении ключевой ставки и пересмотре тарифов по депозитам в сторону снижения мы допускаем небольшой переток средств в альтернативные инвестиционные инструменты, однако депозиты все-таки останутся ключевым инструментом накопления»,— уверена Анна Кудринская.

