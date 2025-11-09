Главные новости за неделю 3-9 ноября. Ростов-на-Дону и область

Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор бухгалтеру, обвиняемой в мошенничестве на сумму свыше 1,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК. Используя служебное положение, обвиняемая незаконно начисляла себе различные дополнительные выплаты: отпускные, командировочные, а также завышала размер собственной заработной платы.

Власти Ростовской области планируют сократить неприоритетные расходы и перенести на 2026 год реализацию части проектов, запланированную на 2025 год. Это связано с отказами от банковских займов общим объемом 25 млрд руб.

Власти Ростовской области и ДНР прорабатывают вопрос строительства второй ветки водовода Дон — Донбасс. Объект позволит частично решить проблему водоснабжения Донецка и прилегающих территорий.

Сторона обвинения запросила для бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева 14 лет лишения свободы и штраф более 475 млн руб. Суд учел смягчающее обстоятельство у подсудимого: на иждивении у него находится малолетний ребенок. Кроме того, Кушнарев признал вину. Отягчающих обстоятельств нет.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин назначил трех новых заместителей. Должность одного из первых заместителей главы администрации занял Тарас Дядьков. Еще одним первым заместителем главы Ростова стал Владимир Иванов. На должность заместителя главы администрации города по организационным вопросам назначили Виктора Сахранова, а на должность начальника управления внешних связей и межмуниципального сотрудничества — Зинаиду Березину.

Ростовская область вошла в антитоп-10 регионов России по уровню базовой медицины в 2024 году. Региона оказался четвертым в антирейтинге по уровню базовой медицины, уступив верхние позиции Псковской, Новгородской областям и Чеченской Республике. Хуже обстоят дела только в Челябинской, Свердловской и Калужской областях.

Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская добилась через суд условно-досрочного освобождения. В марте 2024 года Кущевский районный суд Краснодарского края Татьяну Быковскую к 4,5 годам колонии общего режима за превышение полномочий.

Суд продлил срок содержания под стражей бывшему первому заместителю губернатора Ростовской области Виктору Гончарову на два месяца — до 4 января 2026 года включительно.

В Ростове-на-Дону 27 ноября огласят приговор по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда. Организатором теракта в ГСУ СКР считают заочно арестованного главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Он, по данным ФСБ, в марте 2022 года организовал для теракта на мосту преступную группу из 13 человек.

Президент РФ подписал указ о назначении командующего ЮВО генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны Российской Федерации. Указ опубликован на официальном портале правовой информации 7 ноября 2025 года.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения двух теплоходов в Ростовской области. ЧП произошло 9 ноября. Теплоходы «Клавдия» и «Опал» столкнулись в акватории реки Дон. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено.