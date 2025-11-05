Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокурор запросил для Виталия Кушнарева 14 лет лишения свободы

Сторона обвинения запросила для бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева 14 лет лишения свободы и штраф более 475 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Прокурор также потребовал запретить Кушнареву на 14 лет занимать госдолжности. Суд учел смягчающее обстоятельство у подсудимого: на иждивении у него находится малолетний ребенок. Кроме того, Кушнарев признал вину. Отягчающих обстоятельств нет.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», бывшего министра Ростовской области обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч. 6 ст. 290; ч. 1 ст. 222 УК РФ). По первому обвинению Кушнарев не признал вину, а по второму — признал.

Мария Хоперская

