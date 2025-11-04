Ростовская область сократит расходы бюджета из-за отказов от кредитов

Власти Ростовской области планируют сократить неприоритетные расходы и перенести на 2026 год реализацию части проектов, запланированную на 2025 год. Это связано с отказам от банковских займов общим объемом 25 млрд руб. Об этом сообщил «161.ru» со ссылкой на данные регионального Минфина.

По информации ведомства, при сокращении расходов все социальные обязательства будут исполнены: зарплаты бюджетникам, меры социальной поддержки, а также выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей.

В Минфине отметили, что в ближайшее время направление региональной бюджетной будет придерживаться принципа действия в рамках имеющихся финансовых возможностей без использования заемных средств.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в середине октября донской Минфин планировал привлечь кредитные ресурсы: 11 займов по 2 млрд руб. каждый и один кредит на 2,4 млрд руб. Общий размер процентов по данным заимствованиям мог достичь около 15 млрд руб. Кредитование должно было осуществляться с ноября 2025 года по октябрь 2028 года. Но в конце октября министерство отменило 12 конкурсов по привлечению банковских займов общим объемом 25 млрд руб.

