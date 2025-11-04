В Ростовской области планируют построить вторую ветвь водовода Дон — Донбасс

Власти Ростовской области и ДНР прорабатывают вопрос строительства второй ветки водовода Дон — Донбасс. Объект позволит частично решить проблему водоснабжения Донецка и прилегающих территорий. Об этом сообщил 161.ru со ссылкой на данные министерства строительства и ЖКХ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что новый водовод из Ростовской области в ДНР не выполняет поставленные задачи и пока не вышел в плановые показатели подачи воды, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным в начале августа 2025 года.

Глава республики в свою очередь отметил, что регион испытывает трудности с обеспечением водой, несмотря на стабильную подачу около 250 тыс. куб. м в сутки через водовод.

Строительство водовода Дон — Донбасс потребовалось после того, как в 2022 году после усиленных обстрелов критической инфраструктуры в ДНР была нарушена работа канала «Северский Донец — Донбасс» — главного источника водоснабжения региона.

Водовод был введен в эксплуатацию в апреле 2023 года. Он состоит из двух нитей диаметром 1,2 м, их протяженность — 194 км. Водозабор из Дона осуществляется на станции около хутора Дугино Азовского района. Насосные станции на водоводе поднимают воду к каналу «Северский Донец — Донбасс», откуда потом воду забирают для водоснабжения региона.

Наталья Белоштейн