Экс-министр здравоохранения Дона Татьяна Быковская добилась УДО

Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская добилась через суд условно-досрочного освобождения. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в марте 2024 года Кущевский районный суд Краснодарского края Татьяну Быковскую к 4,5 годам колонии общего режима за превышение полномочий. По версии следствия, в 2018 году она нарушила закон о конкуренции, создав условия для победы компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» в электронных аукционах на переработку и утилизацию медицинских отходов класса Б. Экс-министр не признала вину, настаивая, что ее действия были продиктованы желанием навести порядок в системе утилизации медицинских отходов в регионе.

«Усть-Лабинским районным судом было рассмотрено и удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания», — сообщили в объединенной пресс-службе судов.

По информации «Ъ-Ростов», Татьяна Быковская начала трудовую деятельность операционной медсестрой больницы скорой медицинской помощи №2. После окончания мединститута работала преподавателем медучилища в Новошахтинске, затем — врачом-гигиенистом Багаевского центра госсанэпиднадзора. С 2004 года возглавляла министерство здравоохранения Ростовской области. Покинула пост по собственному желанию в конце 2020 года — в связи с выходом на пенсию. Имеет государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

