Приговор по делу о теракте на Крымском мосту огласят в Ростове-на-Дону 27 ноября

В Ростове-на-Дону 27 ноября огласят приговор по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», обвиняемыми по делу проходят братья Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Тер-Саакян, которые были задержаны в Крыму, а также арестованные в Москве Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых. Их действия квалифицированы по статьям о незаконном приобретении взрывчатки и совершении теракта (ч.4 ст.222.1, п.«б» ч.3 ст.205 УК РФ). Организатором теракта в ГСУ СКР считают заочно арестованного главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Он, по данным ФСБ, в марте 2022 года организовал для теракта на мосту преступную группу из 13 человек. Дело в отношении пяти фигурантов выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с их розыском.

Ни один из восьми подследственных своей вины в подготовке теракта не признал.

Мария Хоперская