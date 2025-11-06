Экс-замгубернатора Ростовской области Гончарову продлили арест до 4 января

Суд продлил срок содержания под стражей бывшему первому заместителю губернатора Ростовской области Виктору Гончарову на два месяца — до 4 января 2026 года включительно. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в объединенной пресс-службы судов региона.

Как сообщалось ранее, в отношении Виктора Гончарова с февраля 2025 года расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, обвинение связано с делом бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Его также обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, Виктор Гончаров причастен к выдаче субсидий предприятиям, находившимся в трудном финансовом положении и впоследствии обанкротившимся. Ущерб бюджету мог составить 156 млн руб.

Наталья Белоштейн