Ростовская область вошла в топ-10 регионов с худшим уровнем базовой медицины

Согласно исследованию аналитического проекта «Если быть точными» о кадровых проблемах в российской системе здравоохранения, Ростовская область вошла в антитоп-10 регионов России по уровню базовой медицины в 2024 году. Об этом сообщает «Ъ».

При составлении рейтинга аналитики использовали данные по 18 врачебным специальностям в государственных клиниках. Реальное количество медиков в регионе они сопоставляли с данными из сборника Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения, где число врачей отдельных специальностей в субъектах нормировано на 10 тыс. населения.

Ростовская область оказалась четвертой в антирейтинге по уровню базовой медицины, уступив верхние позиции Псковской, Новгородской областям и Чеченской Республике. Хуже обстоят дела только в Челябинской, Свердловской и Калужской областях.

Абсолютным лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь самая большая в России обеспеченность врачами-педиатрами и самая высокая в стране средняя зарплата медиков — 241 тыс. руб.

На последнем месте рейтинга по всем направлениям оказалась Еврейская автономная область. В регионе отмечена острая нехватка узких специалистов и низкие зарплаты — на 16–24% ниже, чем в соседних регионах.

Наталья Белоштейн