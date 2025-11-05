Глава Ростова назначил трех новых заместителей

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин назначил трех новых заместителей. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.

Должность одного из первых заместителей главы администрации занял Тарас Дядьков. Он будет курировать управление по делам ГО и ЧС, отдел по работе с правоохранительными органами и вопросам общественного порядка, комитет по охране окружающей среды, комитет по межнациональным вопросам, религии и казачества, управление по вопросам муниципальной службы и кадров.

Еще одним первым заместителем главы Ростова стал Владимир Иванов. В его ведении будут находиться департаменты транспорта города и автомобильных дорог.

Кроме этого, на должность заместителя главы администрации города по организационным вопросам Александр Скрябин назначил Виктора Сахранова, а на должность начальника управления внешних связей и межмуниципального сотрудничества — Зинаиду Березину.

Наталья Белоштейн