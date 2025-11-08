Командующий ЮВО Александр Санчик назначен замминистром обороны РФ

Президент РФ подписал указ о назначении генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны Российской Федерации. Указ опубликован на официальном портале правовой информации 7 ноября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Александра Санчика освободили от должности командующего группировкой войск «Юг» Южного военного округа, которую он возглавлял с ноября 2024 года, сменив генерал-полковника Геннадия Анашкина в рамках плановой ротации. На посту замминистра он сменил генерал-полковника Андрея Булыгу, назначенного заместителем секретаря совбеза РФ.

Александр Санчик родился в 1966 году, в 1989 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, в 2017-м — Военную академию Генерального штаба. Он прошел путь от командира танкового взвода до заместителя командующего армией Южного военного округа. Имеет звание генерал-полковника.

Станислав Маслаков