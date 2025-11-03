В Ростове осудили бухгалтера за хищение полутора миллионов рублей

Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор бухгалтеру, обвиняемой в мошенничестве на сумму свыше 1,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с 2019 по 2021 год женщина работала штатным бухгалтером в двух коммерческих организациях. В ее должностные обязанности входила подготовка документов для начисления зарплаты сотрудникам компаний.

Используя служебное положение, обвиняемая незаконно начисляла себе различные дополнительные выплаты: отпускные, командировочные, а также завышала размер собственной заработной платы.

Преступление обнаружили в ходе документального исследования бухгалтерских документов организаций, где трудилась подсудимая.

Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Учитывая полное признание вины и частичное возмещение ущерба, суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Расследование уголовного дела завершили сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области.

Валентина Любашенко