Главные новости за 28 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжения о назначении девяти заместителей, среди которых как действующие чиновники, так и новые кадры.

Александр Руденко 28 октября 2025 года назначен вице-губернатором Краснодарского края по социальным вопросам. До назначения он возглавлял медиагруппу «Кубань 24», уступив пост генерального директора экс-замглаве региона Анне Миньковой.

Вступило в силу решение суда о конфискации имущества бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова и его родственников общей стоимостью свыше 739 млн руб.

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового министра транспорта региона — Арсения Козловского. Указ о его назначении опубликован на официальном портале правительства республики.

Власти Кубани планируют увеличить накопленный объем капиталовложений до 8 трлн руб. к 2030 году.

Мэрия Новороссийска увеличила финансирование восстановления многоквартирного дома на Анапском шоссе, 12, пострадавшего от взрыва газа в июле 2025 года.

Олег Зателепин сменил Виктора Момотова на посту секретаря Пленума ВС РФ.

Предприятия потребительской сферы Краснодарского края за девять месяцев 2025 года перечислили в бюджет 75,1 млрд руб., что на 6,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рост составил 4,6 млрд руб.

В Краснодарском крае в 2025 году число процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), проведенных за счет средств обязательного медицинского страхования, увеличилось на 4,5% по сравнению с прошлым годом.