Налоговые поступления от потребсферы Кубани выросли на 6,5% за год

Предприятия потребительской сферы Краснодарского края за девять месяцев 2025 года перечислили в бюджет 75,1 млрд руб, что на 6,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рост составил 4,6 млрд руб, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По объему налоговых отчислений отрасль занимает первое место среди всех секторов экономики края, обеспечивая 17,7% совокупных поступлений.

Наибольшие суммы в структуре налоговых платежей составили подоходный налог — 26 млрд руб, налог на прибыль — 17,7 млрд руб. и упрощенная система налогообложения — 16,9 млрд руб. Акцизные сборы с крепких алкогольных напитков и пива принесли 10,7 млрд руб., имущественный налог — 2,2 млрд руб.

Средняя зарплата сотрудников крупных и средних предприятий отрасли достигла 63,6 тыс. руб., увеличившись на 8% по сравнению с предыдущим периодом.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что оборот предприятий потребительской сферы Краснодарского края за январь—июль 2025 года достиг 3,8 трлн руб., что на 4,1%, или 151 млрд руб., выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Нурий Бзасежев