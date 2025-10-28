Министром транспорта Крыма стал Арсений Козловский

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового министра транспорта региона — Арсения Козловского. Указ о его назначении опубликован на официальном портале правительства республики. Глава Крыма пожелал новому руководителю ведомства успехов и «плодотворной работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арсений Козловский

Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым Арсений Козловский

Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым

До назначения господин Козловский занимал должность и. о. министра, а ранее – первого заместителя министра транспорта Крыма. Он родился 4 декабря 1985 года в Ленинабадской области Таджикистана, имеет высшее образование и проходил службу с 2003 по 2013 год.

Свою трудовую деятельность он начал в 2008 году, а с 2014 по 2024 год работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного благоустройства Московской области. В 2020 году был отмечен благодарностью министра транспорта России. Обладает классными чинами муниципального советника Московской области III класса и действительного государственного советника Вологодской области III класса.

С декабря 2024 года Арсений Козловский занимал пост первого заместителя министра транспорта Республики Крым.

