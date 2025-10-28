В Новороссийске потратят более 10 млн рублей на ремонт дома после взрыва

Власти Новороссийска увеличили финансирование восстановления многоквартирного дома на Анапском шоссе, 12, пострадавшего от взрыва газа в июле 2025 года. Об этом свидетельствует постановление, подписанное главой города Андреем Кравченко.

Первоначально в начале октября на восстановительные работы выделили 8,4 млн руб, однако к концу месяца сумму увеличили до 10,4 млн руб. Средства поступят из муниципального бюджета.

В пресс-службе администрации объяснили, что в смету включили дополнительные работы по сантехнике и подключению электричества. Сумма финансирования выросла в результате перерасчета.

Администрация определила подрядчика для восстановления здания. Исполнитель уже вывез строительный мусор и навел санитарный порядок на территории.

В конце сентября в доме установили телескопические стойки для усиления перекрытий и применили цепную лебедку для фиксации стен. Кровельное покрытие, поврежденное при пожаре, восстановили, управляющая компания заменила окна на лестницах в четвертом подъезде.

Инцидент произошел 21 июля в многоквартирном доме на Анапском шоссе, 12. Взрыв бытового газа спровоцировал пожар, охвативший несколько квартир. От ударной волны в жилых помещениях выбило окна. В тот же день прокуратура сообщила об эвакуации всех жильцов. Позже глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале подтвердил гибель одного человека.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Новороссийска направят 8,4 млн руб. из городского бюджета на аварийно-восстановительные работы в доме на Анапском шоссе, 12.

Анна Гречко