Инвестиции в экономику Кубани превысят 8 трлн рублей к 2030 году

Краснодарский край планирует увеличить накопленный объем капиталовложений до 8 трлн руб. к 2030 году. Соответствующий прогноз озвучил вице-губернатор региона Александр Руппель, сообщила пресс-служба администрации.

Годовые инвестиции к 2030 году должны составить 2 трлн руб. Эту задачу поставил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом совещании по инвестиционному развитию.

«Краснодарский край имеет огромный потенциал для привлечения инвесторов и инвестиций. Прогресс не стоит на месте, и мы можем стать регионом, где производят что-то новое, превращая передовые технологии в реальное производство»,— отметил глава Кубани.

По итогам 2024 года объем капиталовложений в экономику Краснодарского края составил 1,1 трлн руб. В текущем году власти ожидают превышение указанного показателя.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский край занял восьмое место в России по количеству реализуемых инвестиционных проектов в 2025 году. С 1 января по 31 августа общий объем инвестиций в экономику региона составил 466,2 млрд руб.

Анна Гречко