Олег Зателепин сменил Виктора Момотова на посту секретаря Пленума ВС РФ

Пленум Верховного суда РФ избрал судью Олега Зателепина новым секретарем. Соответствующее решение принято на заседании под руководством председателя ВС Игоря Краснова, пишет ТАСС.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Олег Зателепин

Олег Зателепин — доктор юридических наук, профессор с высшим квалификационным классом судьи. Он работает в должности судьи ВС с июня 2014 года в Судебной коллегии по уголовным делам. В декабре 2022 года на десятом съезде судей его избрали в состав Высшей экзаменационной комиссии, где он занял пост одного из заместителей председателя.

Новый секретарь пленума неоднократно участвовал в подготовке постановлений Верховного суда. В сентябре 2018 года он докладывал постановление против неоправданного привлечения к уголовной ответственности за размещение репостов в сети. Документ содержал разъяснения по разграничению экстремистских преступлений по ст. 282 УК РФ и общественно безопасных действий. Верховный суд указал, что ответственность наступает не за сам репост, а при условии осознанности противоправности действий и наличии цели разжечь ненависть или вражду.

Должность освободилась после отставки 26 сентября Виктора Момотова, который занимал пост с июня 2013 года. Он подал в отставку с должности судьи после предъявления Генпрокуратурой иска об изъятии активов у связанных с ним лиц. Речь идет о недвижимости стоимостью 9 млрд руб., включая сеть гостиниц Marton в семи регионах России.

