Число ЭКО на Кубани выросло на 4,5% в 2025 году

В Краснодарском крае в 2025 году число процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), проведенных за счет средств обязательного медицинского страхования, увеличилось на 4,5% по сравнению с прошлым годом. По данным краевого министерства здравоохранения, которые приводят «Ведомости Юг», за девять месяцев в регионе выполнено около 2,4 тыс. процедур против 2,3 тыс. годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Количество детей, появившихся на свет благодаря ЭКО, осталось на уровне прошлого года — порядка 1,1 тыс.

В 2023 году в регионе с помощью этой технологии родились 1 439 детей, включая 100 двоен и четыре тройни. Годом ранее — 1 339, из них также 100 двоен и две тройни.

Вячеслав Рыжков