Главные новости за неделю 20–26 октября: Кубань, Крым, Адыгея

В Крыму с 26 октября сняли ограничения на продажу топлива, бензин реализуется свободно на 270 автозаправочных станциях региона.

В 2025 году через пункты пропуска на территории Кубани, подконтрольной Южному межрегиональному управлению Россельхознадзора, отмечено снижение динамики ввоза рыбы и морепродуктов из стран ЕАЭС на 20% по сравнению с таким же периодом 2024 года.

Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства активы бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его родственников, а также ряда физических и юридических лиц в сумме на 1,6 млрд руб.

В жилом доме на улице Тимирязева в Сочи взорвался бытовой газ, один человек погиб, еще трое пострадали.

Квалификационная коллегия судей Кубани удовлетворила заявление председателя Советского райсуда Краснодара Романа Колониченкова о прекращении его полномочий.

Число погибших в авариях на дорогах Адыгеи сократилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Минфин США ввел санкции против «Роснефти», ЛУКОЙЛа и 34 дочерних структур предприятий, включая Туапсинский НПЗ и «РН-Краснодарнефтегаз».

Краснодарский краевой суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении крупной взятки.

Сергей Лесь покинул пост главы Крымского района после возбуждения уголовного дела в его отношении.