В новый пакет санкций США вошли Туапсинский НПЗ и Краснодарнефтегаз

Минфин США ввел санкции против Роснефти, ЛУКОЙЛа и 34 дочерних структур предприятий, включая Туапсинский НПЗ и РН-Краснодарнефтегаз. Управление по контролю за иностранными активами ведомства (OFAC) объяснило ограничения «отсутствием у России заинтересованности в мирном процессе».

Под блокировку попали восемь нефтеперерабатывающих предприятий Роснефти — Рязанский, Саратовский, Самарские, Ачинский, Комсомольский и Туапсинский НПЗ, а также 20 добывающих структур: РН-Юганскнефтегаз, Самаранефтегаз, РН-Краснодарнефтегаз и другие. В санкционном списке также оказались шесть дочерних компаний «Лукойла», в том числе ЛУКОЙЛ-Пермь, ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь и РИТЭК.

Все активы попавших под санкции организаций заблокированы на территории США. Американским гражданам и юридическим лицам запрещены любые сделки с ними. Блокировке подлежат также структуры, которыми заблокированные компании владеют на 50% и более.

По данным Минфина США, ограничения нацелены на энергетический сектор России и призваны «подорвать способность Кремля получать доходы для военных нужд». Ведомство заявило о готовности принять дополнительные меры для «поддержки усилий президента Дональда Трампа по прекращению конфликта» и призвало союзников «присоединиться к санкциям».

Решение стало реакцией на срыв мирных переговоров. После анонса Будапештского саммита Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, заявив, что стороны «вряд ли смогут договориться». Евросоюз также подтвердил подготовку 19-го пакета ограничительных мер против России.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление санкций против России. 15 октября Великобритания ввела аналогичные меры против Роснефти и ЛУКОЙЛа, включая заморозку активов и ограничения на трастовые услуги и транспорт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская экономика функционирует под огромным количеством ограничений и выработала к ним иммунитет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга назвала санкции ЕС неэффективными и наносящими ущерб самому объединению.

Нурий Бзасежев