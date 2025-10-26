Импорт рыбы из стран ЕАЭС на Кубани упал на 20% за год

В 2025 году через пункты пропуска на территории Краснодарского края, подконтрольной Южному межрегиональному управлению Россельхознадзора, отмечено снижение динамики ввоза рыбы и морепродуктов из стран ЕАЭС на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В частности, поставки из Армении и Казахстана составили 9,25 тонн против 11,5 тонн годом ранее, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе ведомства.

При этом ввоз из третьих государств продолжает расти и достиг 9,9 тыс. тонн, что значительно превышает показатель аналогичного периода 2024 года — 7,6 тыс. тонн. Основными поставщиками выступают Саудовская Аравия, Вьетнам, Китай, Корея, Турция и Чили.

Импорт креветок в регион увеличился на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2025 года на территорию Краснодарского края ввезли 3,5 тыс. тонн креветок, в 2024 году — 993 тонны. Продукт поставлялся из Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Китая, Перу, Саудовской Аравии и Эквадора.

Ввоз рыбы вырос на 30%. За январь-август в край поступило 1,9 тыс. тонн против 1,3 тыс. тонн в 2024 году. Поставки осуществлялись из Туниса, Вьетнама, Израиля, Китая, Мавритании, Кореи, Туркменистана и Турции.

Параллельно увеличивается вылов в Азово-Черноморском бассейне. В январе-июле он составил 28,1 тыс. тонн, что на 44,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Более 12,6 тыс. тонн пришлось на хамсу — на 3,4 тыс. тонн (35%) больше, чем годом ранее.

В 2024 году импорт рыбы и морепродуктов в регион увеличился вдвое по сравнению с 2023 годом.

Мария Удовик