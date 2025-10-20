Глава Крымского района Сергей Лесь покинул пост после возбуждения уголовного дела

Сергей Лесь покинул пост главы Крымского района после возбуждения уголовного дела в его отношении. Информация об этом размещена на сайте районной администрации.

«20 октября в Совет поступило письменное заявление от главы Крымского района Сергея Леся об отставке по собственному желанию. Депутаты Совета приняли решение принять отставку главы по собственному желанию»,— говорится в сообщении.

В течение десяти дней будет опубликовано постановление о назначении временно исполняющего обязанности главы Крымского района губернатором Кубани.

Сергею Лесю вменяются организация совершения преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Сергей Лесь был задержан при попытке скрыться от следствия, увозя около 100 млн руб. и 10–12 кг золота в слитках. По версии следствия, он незаконно распоряжался участками муниципальной земли, передавая ее заинтересованным лицам по заниженной цене. Президиум Краснодарского регионального политсовета «Единой России» приостановил его членство в партии. Октябрьский районный суд Краснодара избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 ноября.

Прокуратура требует конфискации имущества, происхождение которого не может быть подтверждено официальными источниками доходов. В исковом заявлении указаны 130 объектов недвижимости, из которых 21 принадлежит семье Сергея Леся.

Алина Зорина