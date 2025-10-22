В Краснодаре начался суд по делу экс-главы Советского райсуда Ростова-на-Дону

Краснодарский краевой суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении крупной взятки. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На заседании по уголовному делу в отношении Елены Коблевой, а также предпринимателя Николая Студеникина и бригадира рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимира Боженко было оглашено обвинительное заключение. Елену Коблеву обвиняют в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), Владимира Боженко — в передаче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ), Николая Студеникина считают посредником (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Согласно обвинительному заключению, летом 2022 года пограничники обнаружили у Владимира Боженко несколько килограммов судака, выловленного без разрешения. Мировой суд Азовского района 28 сентября назначил ему штраф и постановил конфисковать орудия лова: 480-метровый невод и две моторные лодки.

Следствие утверждает, что Владимир Боженко обратился за помощью к Николаю Студеникину, директору цеха по переработке рыбы, который был заинтересован в продолжении поставок. Компаньон предпринимателя Леонид Караханов сообщил о знакомстве с Еленой Коблевой, после чего бригадир согласился передать взятку за решение вопроса.

Спустя неделю после обещанного содействия Азовский райсуд отменил постановление о конфискации и направил дело на новое рассмотрение. За свою услугу Елена Коблева запросила 500 тыс. руб. По ее рекомендации Владимир Боженко изготовил фиктивный договор купли-продажи, согласно которому лодки и невод якобы были проданы третьему лицу в 2021 году.

15 декабря 2022 года конфискацию отменили окончательно, а Леонид Караханов передал требуемую сумму судье. Обвинение полагает, что Елена Коблева использовала свой авторитет в судебной системе региона для вынесения нужных решений.

Владимир Боженко заявил, что стоимость имущества была меньше размера взятки. Он также рассказал, что действительно пытался вернуть конфискованные лодки и невод, но только законными методами.