Взрыв газа в многоэтажке в Сочи. Главное
- В ночь на 25 октября в Сочи произошел взрыв бытового газа в шестиэтажном доме на ул. Тимирязева 30/3.
- После взрыва вспыхнул пожар площадью 15 кв. м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
- В результате происшествия погиб 75-летний мужчина. Еще трое жильцов госпитализированы.
- Троих пострадавших доставили в городскую больницу № 4. Двое находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.
- Из здания эвакуировали 60 человек. Порядка 28 человек разместили в пунктах временного проживания — в хостеле и жилом комплексе.
- После инцидента в городе ввели локальный режим ЧС.
- Дом имеет статус жилого помещения, право собственности на него признано судом в 2012 году. В основном там живут арендаторы, а не владельцы квартир.
- Специалисты обследуют жилье. Решение о дальнейшей эксплуатации здания примут после проверки конструкций.
- По факту взрыва в многоквартирном доме прокуратура Центрального района Сочи организовала проверку. По ее результатам надзорный орган примет меры реагирования.
- СКР возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ