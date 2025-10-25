Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Взрыв газа в многоэтажке в Сочи. Главное

  • В ночь на 25 октября в Сочи произошел взрыв бытового газа в шестиэтажном доме на ул. Тимирязева 30/3.

    • Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

  • После взрыва вспыхнул пожар площадью 15 кв. м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
  • В результате происшествия погиб 75-летний мужчина. Еще трое жильцов госпитализированы.
  • Троих пострадавших доставили в городскую больницу № 4. Двое находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.
  • Из здания эвакуировали 60 человек. Порядка 28 человек разместили в пунктах временного проживания — в хостеле и жилом комплексе.
  • После инцидента в городе ввели локальный режим ЧС.
  • Дом имеет статус жилого помещения, право собственности на него признано судом в 2012 году. В основном там живут арендаторы, а не владельцы квартир.
  • Специалисты обследуют жилье. Решение о дальнейшей эксплуатации здания примут после проверки конструкций.
  • По факту взрыва в многоквартирном доме прокуратура Центрального района Сочи организовала проверку. По ее результатам надзорный орган примет меры реагирования.
  • СКР возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

