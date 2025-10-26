У экс-мэра Сочи Копайгородского хотят конфисковать 77 объектов недвижимости

Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства активы бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его родственников, а также ряда физических и юридических лиц на сумму 1,6 млрд руб., пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В числе активов — 77 объектов недвижимости расположенные в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. Речь идет, в частности, о комплексе складских помещений на улице Энергетиков в станице Елизаветинской в Краснодаре, а также в Ленинградской области в районе деревни Суоранда на Колтушском шоссе, нескольких земельных участках, одном машино-месте и десяти автомобилях, среди которых Lada Niva, Porsche 911 и пять автомобилей Mercedes.

Также надзор просит обратить в доход государства 14 квартир. Две из них расположены в Геленджике, девять — в центре Сочи, одна — в Санкт-Петербурге, в 500 метрах от Эрмитажа, еще две квартиры — в престижных районах Москвы: в ЖК «Павелецкая-Сити» и на Цветном бульваре.

Иск первого замгенпрокурора РФ Анатолия Разинкина об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества поступил в районный суд Сочи 16 октября. По ходатайству истца Хостинский райсуд уже наложил обеспечительный арест на имущество и счета.

Как заявили «Ъ», адвокаты супружеской четы Копайгородских Иван Миронов и Елизавета Меткина, их доверители не признают иск.

Как отметила госпожа Меткина, все указанные в иске объекты имеют законное происхождение, подтверждены договорами, декларациями и правоустанавливающими документами. По ее словам, основания иска не подтверждены допустимыми доказательствами и основаны на предположениях о необоснованности владения. Адвокат подчеркнула, что в состав имущества, которое предлагается обратить в доход государства, включено единственное жилье, где постоянно проживают трое малолетних детей ее доверительницы, находящейся вместе с мужем под стражей. Обеспечительные меры Елизавета Меткина назвала избыточными.