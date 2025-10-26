В Крыму с 26 октября сняли ограничения на продажу топлива

В Республике Крым сняли лимиты и ограничения на продажу бензина, сообщил в своем Telegram-канале председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.

«На 270 автозаправочных станциях Республики Крым топливо реализуется свободно — без ограничений и лимитов»,— написал господин Гоцанюк.

Глава совмина также пояснил, что актуальные адреса автозаправочных станций размещены на официальном сайте правительства республики и на сайте министерства топлива и энергетики Крыма.

Как писал «Ъ-Кубань», федеральная антимонопольная служба проводила мониторинг ситуации с повышением цен на автозаправочных станциях в нескольких регионах, в том числе в Краснодарском крае и Крыму.

Андрей Николаев