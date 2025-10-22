Главные новости за 22 октября. Кубань, Крым, Адыгея
Роскомнадзор (РКН) частично ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) на юге России. Меры введены «для противодействия преступникам»
Налоговая требует взыскать долг с совладельца сети «Мартон» за счет имущества. В качестве обеспечения долга налоговая служба требует изъять заложенное имущество бизнесмена в Краснодаре и Волгограде.
Краснодарский краевой суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении крупной взятки.
В III квартале 2025 года на Кубани и в Крыму активно росло количество вакансий для работников сферы сельского хозяйства. За год количество таких вакансий в Краснодарском крае увеличилось более чем в два раза (+113%), в Крыму — в 1,5 раза (53%).
На обновление спортивных комплексов и стадионов в Краснодарском крае в 2025 году предусмотрели более 1 млрд руб. Запланирован ремонт 19 объектов.
Бывший депутат Госдумы и экс-заместитель председателя Совета министров Крыма Руслан Бальбек не признал вину по обвинению в клевете и назвал дело заказным, заявив об отсутствии доказательств его причастности к анонимным жалобам на систему здравоохранения Крыма.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о выплате школьникам республики по 114,9 тыс. руб. за каждый предмет, по которому выпускники наберут 100 баллов на ЕГЭ.
Аграрии Краснодарского края получили свыше 188 млн руб. в 2025 году по программе страхования урожая при чрезвычайных ситуациях.
СУ СКР по Республике Адыгея направило в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации Тахтамукайского района.
Следственный отдел по Новороссийску СК России по Краснодарскому краю проверяет обстоятельства гибели двух человек при пожаре в частном доме на улице Павловской в ночь на 22 октября.