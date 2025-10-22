Главные новости за 22 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Роскомнадзор (РКН) частично ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) на юге России. Меры введены «для противодействия преступникам»

Налоговая требует взыскать долг с совладельца сети «Мартон» за счет имущества. В качестве обеспечения долга налоговая служба требует изъять заложенное имущество бизнесмена в Краснодаре и Волгограде.

Краснодарский краевой суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении крупной взятки.

В III квартале 2025 года на Кубани и в Крыму активно росло количество вакансий для работников сферы сельского хозяйства. За год количество таких вакансий в Краснодарском крае увеличилось более чем в два раза (+113%), в Крыму — в 1,5 раза (53%).

На обновление спортивных комплексов и стадионов в Краснодарском крае в 2025 году предусмотрели более 1 млрд руб. Запланирован ремонт 19 объектов.

Бывший депутат Госдумы и экс-заместитель председателя Совета министров Крыма Руслан Бальбек не признал вину по обвинению в клевете и назвал дело заказным, заявив об отсутствии доказательств его причастности к анонимным жалобам на систему здравоохранения Крыма.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о выплате школьникам республики по 114,9 тыс. руб. за каждый предмет, по которому выпускники наберут 100 баллов на ЕГЭ.

Аграрии Краснодарского края получили свыше 188 млн руб. в 2025 году по программе страхования урожая при чрезвычайных ситуациях.

СУ СКР по Республике Адыгея направило в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации Тахтамукайского района.

Следственный отдел по Новороссийску СК России по Краснодарскому краю проверяет обстоятельства гибели двух человек при пожаре в частном доме на улице Павловской в ночь на 22 октября.