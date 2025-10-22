Налоговая требует взыскать долг с совладельца сети «Мартон» за счет имущества

ИФНС России № 5 по Краснодару обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием обратить взыскание на недвижимость совладельца сети отелей «Мартон» Андрея Марченко для погашения задолженности в 193,7 млн руб., обнаружил «Ъ-Кубань» в картотеке суда. Долг возник по результатам апрельской проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

В качестве обеспечения долга налоговая служба требует изъять заложенное имущество бизнесмена в Краснодаре и Волгограде.

В перечень входят два земельных участка под жилую застройку в Краснодаре в переулке имени Гоголя площадью 1255 и 1992 кв. м, а также два жилых дома там же и на улице имени Ярославского общей площадью 1098,9 кв. м.

Кроме того, взысканию подлежат три земельных участка под гостиницы в Волгограде на улицах имени Рокоссовского и Белоглинская площадью 537 и 362 кв. м, а также шесть объектов коммерческой недвижимости в обоих городах общей площадью 4446,3 кв. м.

Суммарная кадастровая стоимость всех объектов превышает 236 млн руб. Рассмотрение дела в настоящий момент приостановлено.

По данным ТАСС, компаньон судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова Андрей Марченко, к которым Генпрокуратура подала антикоррупционный иск, имеет задолженность почти в 239 млн руб. В отношении Андрея Марченко, по данным агентства, открыто как минимум шесть исполнительных производств, пять из которых касаются взыскания налогов и сборов, а также исполнительные сборы по ним.

По данным “Ъ”, Андрей Марченко является фигурантом сразу целого ряда уголовных дел. Предприниматель не только является обвиняемым в нескольких эпизодах мошенничества — ему инкриминировали уклонение от уплаты налогов, дезертирство и дачу взятки. Сам он вину категорически отрицает.

Подробнее — в материале «Отельер образцового задержания».

Лия Пацан