Власти Адыгеи выплатят 100-балльникам ЕГЭ почти по 115 тысяч рублей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о выплате школьникам республики по 114,9 тыс. руб. за каждый предмет, по которому выпускники наберут 100 баллов на ЕГЭ. Документ имеется в распоряжении «Ъ-Кубань».

Денежное поощрение получат выпускники и учащиеся школ региона, набравшие максимальный результат по одной или нескольким дисциплинам. Выплаты произведет министерство образования и науки Адыгеи в установленном им порядке. Финансирование обеспечит региональное министерство финансов из республиканского бюджета.

Указ вступил в силу с 20 октября. В документе отмечается, что мера призвана поощрить школьников за достигнутые результаты в учебе и стимулировать образовательные достижения в республике.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по наибольшему количеству стобалльников по ЕГЭ.

Нурий Бзасежев