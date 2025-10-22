На Кубани количество вакансий для работников АПК за год выросло в два раза

В III квартале 2025 года на Кубани и в Крыму активно росло количество вакансий для работников сферы сельского хозяйства. За год количество таких вакансий в Краснодарском крае увеличилось более чем в 2 раза (+113%), в Крыму — в 1,5 раза (53%). Такие данные «Ъ-Кубань» привел региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечает господин Телегин, спрос на специалистов обусловлен активной трансформацией сельского хозяйства в России, связанной с технологическим обновлением и развитием отечественных продовольственных рынков. На Кубани особенно высокий спрос демонстрируют вакансии сельскохозяйственного рабочего, где число вакансий увеличилось почти в 2 раза (+86%).

«Агрокомпании Кубани и Крыма решают вопрос с привлечением работников на сезонные и массовые полевые работы за счет сочетания традиционных и цифровых инструментов подбора. Все чаще работодатели используют онлайн-платформы для поиска персонала, сотрудничают с региональными центрами занятости и образовательными учреждениями, привлекая студентов профильных направлений. Набирает популярность практика временного ротационного найма, когда сотрудники из соседних регионов переводятся на сезонные работы»,— комментирует собеседник «Ъ-Кубань».

Вместе со спросом на специалистов растут и зарплатные предложения. По данным аналитиков «Авито Работы», в целом по Крыму в сфере сельского хозяйства средние зарплатные предложения в III квартале выросли на 35% год к году и составили 79 285 руб./мес. Заметно больше стали предлагать овощеводам — предложение для них в Краснодарском крае выросло на 45%, до 80 тыс. руб./мес.

«Дефицит кадров в агросекторе становится стимулом для компаний активнее пересматривать подходы к организации труда и внедрять современные технологии. С одной стороны, хозяйства активнее внедряют цифровые решения, автоматизированные системы управления и мониторинга, что помогает оптимизировать процессы. С другой — спрос на квалифицированных механизаторов, агрономов и работников полевых специальностей остается стабильно высоким, поскольку от их опыта напрямую зависит качество производственных операций», — отмечает Дмитрий Телегин.

Андрей Пугачев