СКР проверяет обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Новороссийске
Следственный отдел по Новороссийску СК России по Краснодарскому краю проверяет обстоятельства гибели двух человек при пожаре в частном доме на ул. Павловской в ночь на 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Соседи заметили возгорание и вызвали пожарных. После тушения огня в домовладении обнаружили тела 59-летней хозяйки и ее знакомого.
Следователи осмотрели место происшествия. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Точную причину возгорания установят после завершения исследований.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.