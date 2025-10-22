СКР проверяет обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Новороссийске

Следственный отдел по Новороссийску СК России по Краснодарскому краю проверяет обстоятельства гибели двух человек при пожаре в частном доме на ул. Павловской в ночь на 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соседи заметили возгорание и вызвали пожарных. После тушения огня в домовладении обнаружили тела 59-летней хозяйки и ее знакомого.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Точную причину возгорания установят после завершения исследований.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Анна Гречко