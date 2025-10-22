Экс-депутат Руслан Бальбек не признал вину в клевете на крымское здравоохранение

Бывший депутат Госдумы и экс-заместитель председателя Совета министров Крыма Руслан Бальбек не признал вину по обвинению в клевете и назвал дело заказным, заявив об отсутствии доказательств его причастности к анонимным жалобам на систему здравоохранения Крыма. Об этом пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Руслана Бальбека допросили в Киевском районном суде Симферополя в рамках выделенного производства по двум другим фигурантам. Всех троих обвиняют в причастности к подаче анонимных жалоб на работу системы здравоохранения Крыма, содержащих, по мнению следствия, недостоверные сведения. Экс-депутату также предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации.

«Я считаю, что дело безосновательно и бездоказательно. В материалах дела нет и не может быть того, что именно я отправлял эти жалобы. Считаю, что данное дело заказное и политически мотивированное», — заявил Руслан Бальбек на заседании суда.

Он отверг совместные действия с другими фигурантами и добавил, что у него не было оснований и мотивов для клеветы. По его словам, с сентября следственные мероприятия с ним в СИЗО не проводятся.

Руслан Бальбек пояснил, что двое других обвиняемых — его бывшая помощница во время депутатских полномочий и крымская журналистка, консультировавшая его по работе со СМИ и ведению официальных страниц в социальных сетях.

Господин Бальбек был объявлен в розыск в августе 2025 года. Его задержали в сентябре на территории Кабардино-Балкарии. В 2016–2021 годах он представлял Крым в Государственной думе, ранее занимал пост заместителя председателя Совета министров республики.

Алина Зорина