Кубанские аграрии получили 188 млн рублей компенсаций после ЧС

Аграрии Краснодарского края получили свыше 188 млн руб. в 2025 году по программе страхования урожая при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщила пресс-служба Национального союза агростраховщиков со ссылкой на президента организации Корнея Биждова.

За девять месяцев текущего года сельхозпроизводителям региона компенсировали свыше 1,5 млрд руб. по договорам с господдержкой за утраченный урожай. Как отметил глава НСА, урегулирование убытков продолжается по мультирисковой программе, до конца года объем выплат должен существенно вырасти.

Аграрии юга второй год подряд находятся под влиянием целого комплекса опасных агроклиматических явлений. Режим ЧС в Краснодарском крае в прошлом году не вводился, но за неполные два года в регионе реализовались все группы опасных рисков: засуха, градобитие, заморозки и переувлажнение, добавил господин Биждов.

По данным НСА, Ростовская и Краснодарская области заняли первые позиции по размеру застрахованных площадей в России под урожай 2025 года 1,2 и 1,1 млн га соответственно.

По оценке ассоциации Народный фермер, из-за почвенной засухи 2025 года аграрии Ростовской области и Краснодарского края недополучили около 70–80 млрд руб. от выращивания зерновых и зернобобовых культур.

Анна Гречко