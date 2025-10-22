РКН частично ограничивает работу Telegram на юге России

Роскомнадзор (РКН) частично ограничивает работу мессенджеров WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и Telegram на юге России. Как сообщили в ведомстве ТАСС, меры введены «для противодействия преступникам», поскольку иностранные платформы «стали основными сервисами для обмана и вымогательства денег у граждан».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сбои в работе Telegram фиксируются второй день подряд. По данным сервиса «Сбой.рф», к 12:45 22 октября от жителей Краснодарского края поступило 46% обращений о неполадках. Пользователи жалуются на перебои в компьютерных приложениях, веб-версии и мобильной программе.

Как ранее писал ТАСС со ссылкой на операторов связи, нестабильная работа мессенджера не связана с блокировкой со стороны провайдеров.

Нурий Бзасежев