На обновление стадионов и спорткомплексов на Кубани предусмотрели 1 млрд рублей

На обновление спортивных комплексов и стадионов в Краснодарском крае в 2025 году предусмотрели более 1 млрд руб. Запланирован ремонт 19 объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Анны Миньковой Фото: Telegram-канал Анны Миньковой

«Спортивные площадки, стадионы, бассейны должны быть доступны, потому что заниматься спортом хотят люди всех возрастов, и мы обязаны создать для этого условия. В муниципалитетах должна быть ответственность за каждое начатое дело»,— заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на совещании по вопросу контроля за выполнением поручения.

Начальник управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации края Максим Туровец заявил, что есть отставание от сроков по строительству объектов в некоторых районах региона. В Тимашевске бассейн готов всего на 20%, отставание превысило несколько месяцев.

Губернатор заявил, что необходимо пересмотреть принцип отбора подрядчиков. Если он не справляется, нужно его вовремя менять.

Вячеслав Никитин, заместитель министра физической культуры и спорта региона, сообщил, что на стадионе в станице Павловской идет замена покрытия футбольного поля. Работы планируют завершить до конца года.

В Северском районе в октябре этого года был подписан контракт с подрядчиком на проведение ремонтных работ в спорткомплексе поселка Афипский. Их планируют завершить до конца 2025 года.

По словам Вячеслава Никитина, в Кропоткине завершается ремонт бассейна. Фасад здания обновлен, а ремонт внутри помещения продолжается. К концу октября на территории уложат новый асфальт. В станице Стародеревянковской Каневского района ремонт воздухоопорного спортзала близится к завершению. Подрядчик обещает закончить работы до конца года.

Исполняющий обязанности руководителя департамента строительства края Игорь Федосов заявил, что в Апшеронском районе к декабрю сдадут Центр единоборств и спортзал на территории школы №11 в селе Черниговском.

Алина Зорина