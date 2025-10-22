Дело экс-чиновника администрации Тахтамукайского района Адыгеи направили в суд

Следственное управление СКР по Республике Адыгея направило в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации Тахтамукайского района. Экс-чиновника подозревают в шести эпизодах получения взяток в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с августа 2024 по март 2025 года фигурант дела неоднократно получал денежные вознаграждения от 100 тыс. до 150 тыс. руб. за содействие гражданам в оформлении разрешений на отклонение от установленных параметров строительства, а также за утверждение схем расположения земельных участков и заключение соглашений об их образовании в пределах дачного товарищества Тахтамукайского района.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея и регионального управления ФСБ России. После утверждения обвинительного заключения прокурором Республики Адыгея материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Мария Удовик